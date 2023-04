Amici 22, Ramon Agnelli torna sui social dopo l'eliminazione: "La maestra Celentano è stata la mia ancora di salvezza"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni sui social del ballerino Ramon dopo l'eliminazione dal Serale di Amici.

La sesta puntata del Serale di Amici 22 ha visto l'eliminazione di Ramon Agnelli. Il bravissimo ballerino e ormai ex allievo della maestra Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro Cricca ed è stato costretto a lasciare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi.

Ramon Agnelli: la dedica alla maestra Celentanto dopo Amici

Dopo Federica Andreani, anche Ramon Agnelli è stato eliminato dal Serale di Amici 22. A poche ore dalla sua uscita di scena, il talentuoso ballerino è tornato sui social per fare un bilancio del suo lungo percorso nella scuola e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto, in particolar modo la sua maestra Alessandra Celentano:

Eccomi qua finalmente tornato tra voi! Sono ancora un po’ scombussolato, ma piano piano sto realizzando che questa fantastica esperienza è terminata e che adesso è il momento di vivere a pieno la mia vita personale e lavorativa. Questi mesi trascorsi nella scuola di amici, mi hanno regalato la fortuna di passare del tempo a riflettere su me stesso, più nel profondo e di mettermi in discussione con ragazzi estremamente talentuosi. La fortuna più grande che ho avuto, è stata sicuramente la conoscenza di persone che mi hanno supportato a livello personale e artistico. La maestra Alessandra Celentano, è stata per me la più grande ancora di salvezza, ha creduto in me dal primo istante, e saperla dalla mia parte, mi ha dato la forza di affrontare le sfide più dure...

Leggi anche La confessione di un ex allievo su Maddalena e Wax

Tra l’altro, questa esperienza, mi ha dato la fortuna di conoscere persone stupende, con la quale ho stretto rapporti veri ad autentici, e con la quale sicuramente passerò momenti bellissimi anche al di fuori del programma. Detto questo, ora è il momento di affrontare da solo il mondo dei grandi, cercando di vivere per sempre del mio più grande sogno, la danza. Un grazie speciale, lo voglio riservare a Marlù e ovviamente ad Amici e a Maria, che mi hanno regalato l’opportunità di vivere un’esperienza pazzesca a NEW YORK con la compagnia Complexions ballet. Cooming soon.

Scopri le ultime news su Amici.