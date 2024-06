Amici 22, Ramon Agnelli svela: "MIo padre non c'è mai stato, sono stato male per lui..."

Gossip TV

L'ex ballerino di Amici 22, Ramon Agnelli, ha rivelato del difficile rapporto con il padre e di come questo l'abbia condizionato crescendo.

A distanza di oltre un anno dalla fine della sua esperienza ad Amici 22, Ramon Agnelli è tornato a raccontarsi sui social, svelando alcuni retroscena molto personali su come ha vissuto il successo derivato dalla partecipazione al programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, Ramon Agnelli: "Il successo mi ha danneggiato, oggi sono in terapia..."

Allievo della severa Alessandra Celentano, Ramon Agnelli è stato tra i ballerini più talentuosi della precedente edizione del programma, tanto da arrivare al Serale e sfiorare la Finale, con un'eliminazione che è arrivata alla sesta puntata della trasmissione. Di recente, Ramon ha deciso di raccontare sui social alcuni dettagli della sua vita dopo il talent, raccontando che il successo che ha arriso a lui e ad altri suoi ex compagni non sempre è stato foriero di positività e gioia.

Su TikTok, dove è molto seguito, il ballerino ha pubblicato un video nel quale ha messo a nudo la sua anima e i suoi pensieri, raccontando come spesso sui social si tendano a celebrare solo i momenti di gioia e i successi, ma mai le sconfitte, la sofferenza e la solitudine che spesso accompagnano il successo:

" Siamo abituati a pubblicare le cose belle, felici, il lusso, le vacanze, le serate e tanto altro. Ma siamo anche tanti bravi a nascondere la sofferenza, le sconfitte e la solitudine. Ecco, oggi voglio proprio parlarvi di questo lato che non si vede mai"

Il ballerino ha poi raccontato della sua infanzia, di cui aveva già parlato a Verissimo, quando era stato ospite di Silvia Toffanin: fino agli 11/12 anni, la sua vita ruotava intorno alla danza, conscio che a supportarlo ci fossero la sua mamma e sua sorella Denise. Poi, nel 2013, sua madre si era ammalata e nel giro di pochi mesi era venuta a mancare, lasciando soli i due ragazzi:

" Da quel momento le cose sono cambiate e ho passato un’adolescenza davvero brutta, ho dovuto lottare con un padre che non faceva il padre. Così sono cresciuto da solo e in fretta, per affrontare la vita nella maniera più giusta"

La danza è diventata così per lui ancora più importante, salvandolo nei momenti più bui, ricordandogli di poter avere sempre un angolo felice anche se la sua vita non era più come prima. La danza, ha proseguito Ramon, è stata per lui la casa che non aveva più, il luogo in cui trovare rifugio e conforto. Perché suo padre, l'unico genitore che gli era rimasto, non riusciva a comportarsi come un qualsiasi padre avrebbe dovuto. Così, Ramon ha deciso un giorno di rivelargli come si sentiva e quanto lo facessero soffrire le sue mancanze: "Mi sono chiesto se valesse la pena soffrire e stare male e cercare di far capire a un padre come fare il genitore".

Amici 22, Ramon Agnelli e il difficile rapporto con il padre

Prendendo coraggio e svelando al padre come lo aveva fatto sentire trascurato in tutti questi anni, Ramon si è liberato di un peso, anche se affrontare la verità con il genitore lo ha anche portato a dovergli dire addio definitivamente, poiché l'uomo non accettava le scelte di vita del figlio, il suo amore per la danza e il desiderio di costruirsi una carriera in quella disciplina.

Tuttavia, ha dichiarato ancora Ramon Agnelli, questa verità gli ha permesso di liberarsi dell'ultima persona che non approvava il suo stile di vita per permettergli di inseguire il suo sogno e raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Eppure, nonostante avesse tutto ciò che desiderava, come una casa, un fidanzato, la danza e il lavoro, ancora non riusciva a godersi ciò che si era guadagnato con tanta fatica. E questo derivava dal vuoto e dalla sofferenza che ancora si portava dentro, accentuata dalla perdita del padre, di cui però non si è mai pentito. Ramon ha ammesso che non riesce a essere del tutto felice, perché il successo porta con sé anche molto altro, che non viene mai mostrato sui social:

"S ei costantemente sotto i riflettori, ricevi tanti complimenti ma un sacco di insulti e ogni giorno devi capire quali sono quelli veri e quelli no. Pensavo di rinascere quando 9 mesi fa presi questa casa, un appartamentino stupendo e mi sono detto: “ Ora che hai questa casa puoi finalmente costruirti la tua vita come hai sempre desiderato ”

E, visto che questa sensazione di incompletezza e ansia non sembrava lasciarlo, né riusciva da solo a trovare una soluzione, Ramon ha raccontato di aver iniziato un percorso presso un terapeuta e che sta trovando molto giovamento da questa scelta, perché finalmente sta imparando ad apprezzare le cose che ha: sua sorella Denise, sua nipote, la sua migliore amica, amici e persone che lo seguono e lo stimano. Infine, Ramon ha rivelato perché ha scelto di raccontare questi retroscena così intimi sui social:

" Però ad oggi ho voluto rendere tutto pubblico per due motivi: 1 essere realmente trasparente con tutti voi che mi state ascoltando. E il 2 è per farmi una promessa. Devo riuscire a godermi la vita, iniziando proprio dal mattino con un bel sorriso e riuscire a portarlo fino alla sera. Scusatemi per questo sfogo, non so se avrò il coraggio di pubblicare questo video ma se lo state vedendo vi devo solo dire grazie per averlo ascoltato"

