Amici 22, Ramon si racconta a Verissimo: l'amore, la danza e il suo momento più buio

Oggi a Verissimo, Ramon Agnelli, l'ultimo allievo eliminato da Amici, si è raccontato a Verissimo. Vediamo insieme cosa ha detto.

Ramon Agnelli è stato l'ultimo allievo eliminato durante il Serale di Amici ed è stato oggi ospite a Verissimo, da Silvia Toffanin. Il ballerino ha raccontato la sua esperienza nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e quanto sia stato importante per lui.

Amici 22, Ramon Agnelli si racconta: "Con Amici ho ritrovato me stesso"

Come ha ammesso lui stesso a Verissimo, Ramon ha percepito immediatamente di essere a casa e di non doversi più nascondere, quando è entrato a settembre nella casetta di Amici:

"Devo ringraziare Amici e tutte le persone che mi sono state vicino, che ti capiscono. Da quando sono entrato nella casetta, mi sono detto 'basta', adesso inizia un nuovo capitolo e un nuovo Ramon, che non deve nascondersi e non deve fingere di stare sempre bene. Ho deciso di lasciarmi andare ed essere me stesso al 100%. Con Amici mi sono ritrovato e ho sentito il senso di famiglia. Sono ragazzi con cui condividi tutto ed è bellissimo creare dei rapporti con persone che sono davvero speciali."

Ramon ha rivelato di aver stretto un'amicizia molto forte con Gianmarco Petrelli, che ha già rivisto fuori dal programma, e sta aspettando di riabbracciare Cricca, anche se spera il più tardi possibile. Silvia Toffanin gli ha anche chiesto del suo rapporto con la severa maestra Alessandra Celentano:

"Io e lei siamo molto simili. Però è una persona che sa ascoltare e abbiamo sempre chiarito. Mi adora, dai"

L'esperienza ad Amici gli ha restituito il sorriso, come lui stesso ammette, perché a volte faceva fatica ad andare avanti, anche se provava a trovare la gioia nei momenti più piccoli. Tuttavia, non nasconde che anche la sua grande passione per la danza lo ha portato a stare male:

"La danza, come tutte le arti, comporta tanti sacrifici, dedicarti mesi interi a un progetto, lavorare tanto e volevo provare a vivere una vita normale, quella che fanno i ragazzi della mia età e mi ero quasi convinto a rinunciare, pensando che sarei stato felice lo stesso. Magari avrei ripreso gli studi, che ho lasciato per la danza, però poi è arrivato Amici e ho detto ci riprovo. Se riesco a ritrovare la magia della danza, allora è la strada giusta."

Il ballerino ha anche raccontato del bellissimo rapporto con la sorella maggiore, Denise, che lo ha cresciuto, dopo la perdita della loro madre:

"Ero piccolo, studiavo in Accademia, avevo 11 anni e mia mamma si è ammalata di una brutta malattia. Ci siamo fatti forza a vicenda io e mia sorella, anche lei aveva 17 anni, era piccola, abbiamo affrontato tutti i problemi degli adulti, ma eravamo solo bambini. Però la nostra mamma ci ha regalato la forza per non mollare. Lei è stata sempre l'unica che mi ha portato in giro, mi aspettava fuori dall'Accademia, mi preparava la borsa per ballare. Avevo un bellissimo rapporto con lei, era il mio tutto. Adesso ho mia sorella. Quando è successo, non eravamo lucidi, poi avevo il mio sogno e quello mi ha dato forza per andare avanti, ma grazie a mia sorella, che mi ha seguito, sono riuscito ad andare avanti. Tante persone dopo un dolore così non vogliono far nulla, ma invece ho fatto tutto anche per mia mamma. E ogni volta che ballo, penso a lei."

Ramon ha raccontato che lui e sua sorella si sono rimboccati le maniche per poter raggiungere i loro scopi, lavorando e lottando per i loro sogni, "perché la vita è una ed è bella, non possiamo permetterci di sprecarla. Fare le cose che ti rendono felice, questo è importante". E, l'amore? Ramon ha svelato che a parte qualche breve storia, al momento il suo principale obiettivo è la danza. Poi ha confermato che presto diventerà zio, anche se non sa ancora se sua sorella avrà un bambino o una bambina, ma non può che essere felice di poter abbracciare questa nuova vita che arriverà.

