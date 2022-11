Amici 22, Raimondo Todaro scrive a Claudia Bentrovato dopo l'eliminazione: "Hai un mondo dentro"

Gossip TV

Raimondo Todaro rompe il silenzio sui social dopo l'eliminazione ad Amici della ballerina Claudia Bentrovato.

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 22, Claudia Bentrovato e il cantante Ascanio sono stati costretti ad abbandonare definitivamente la scuola. A commentare l'eliminazione della giovane ballerina ci ha pensato Raimondo Todaro, che ha voluto farle una dedica speciale sui social.

La dedica social di Raimondo Todaro a Claudia Bentrovato

Claudia Bentrovato ha perso la sfida immediata ed è stata costretta a lasciare la scuola di Amici. Un'eliminazione che ha lasciato l'amaro in bocca a Raimondo Todaro. A poche ore dalla puntata, l'insegnante di ballo della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi ha infatti deciso di intervenire sui social per fare una dedica speciale alla sua ormai ex allieva:

Buona fortuna Claudia! Un giorno troverai la serenità e la fiducia in te stessa e quando accadrà sarai uno spettacolo da vedere perché hai un mondo dentro e io so che è bellissimo.

Leggi anche Ascanio e Claudia Bentrovato tornano sui social dopo l'eliminazione da Amici

Dal suo canto, invece, Claudia ha deciso di pubblicare sul suo profilo ufficiale Instagram un post di ringraziamenti:

Non farò finta di stare bene, non ha senso Mi dispiace molto non essere uscita per la ballerina che sono e di non averne più la possibilità Volevo solo ringraziare nuovamente tutte le persone che mi hanno aiutata li dentro, che non sono poche Abbraccio in primis il maestro Raimondo Todaro, Luca Zanforlin, i meravigliosi professionisti Francesco Porcelluzzi, Giulia Stabile, Simone Nolasco, Spillo, Elena D'Amario, Francesca Tocca, Umberto Guadino, Michele Esposito. Per non parlare dei fisioterapisti, della pazienza della costumista e di tutta la redazione pronta ad ascoltare ogni nostra esigenza.. siete fantastici.

Scopri le ultime news su Amici.