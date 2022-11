Amici 22, Ascanio e Claudia Bentrovato tornano sui social dopo l'eliminazione dal talent show

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social di Ascanio e Claudia, i due allievi eliminati nel corso dell'ultima puntata di Amici 22.

L'ultima puntata di Amici 22, andata in onda ieri domenica 20 novembre 2022 su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Ascanio e Claudia Bentrovato. I due giovani artisti hanno perso le loro rispettive sfide e sono stati costretti ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi.

Le parole di Ascanio e Claudia Bentrovato dopo l'eliminazione da Amici

Nel corso dell'ultimo appuntamento di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione, alcuni professori della scuola hanno deciso di mandare in sfida Claudia Bentrovato per la categoria ballo e Ascanio per la categoria canto. Nessun lieto fine per entrambi i ragazzi, che sono stati costretti a lasciare il programma.

A poche ore dalla loro eliminazione, Claudia e Ascanio sono tornati sui social per ringraziare tutti coloro che li hanno supportati durante il loro percorso ad Amici. Se il cantante ha scritto "Grazie a voi che in così poco mi avete dato tanto.."... e ancora "Non è un addio, solo un arrivederci...grazie", la ballerina si è lasciata andare a uno sfogo in cui ci ha tenuto a ringraziare anche il suo ex fidanzato Samuele Barbetta:

Non farò finta di stare bene, non ha senso Mi dispiace molto non essere uscita per la ballerina che sono e di non averne più la possibilità Volevo solo ringraziare nuovamente tutte le persone che mi hanno aiutata li dentro, che non sono poche Abbraccio in primis il maestro Raimondo Todaro, Luca Zanforlin, i meravigliosi professionisti Francesco Porcelluzzi, Giulia Stabile, Simone Nolasco, Spillo, Elena D'Amario, Francesca Tocca, Umberto Guadino, Michele Esposito. Per non parlare dei fisioterapisti, della pazienza della costumista e di tutta la redazione pronta ad ascoltare ogni nostra esigenza.. siete fantastici.

Poi c'è lui, Samuele, che in qualche modo arriva sempre nel momento del bisogno a ricordarmi che va tutto bene e mi fa sentire a casa ovunque mi trovi. Ai miei compagni, che non ho avuto l’opportunità di salutare per bene, volevo dire che sento tanto la vostra mancanza… vi ho ancora dentro le tasche del giubbotto. A presto.

