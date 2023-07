Amici 22, Raimondo Todaro più innamorato che mai di Francesca Tocca: ecco il dolce messaggio per il suo compleanno

Gossip TV

Il ballerino e prof della scuola di Amici, Raimondo Todaro, è più innamorato che mai di sua moglie Francesca Tocca. Ecco cosa ha scritto in occasione del suo compleanno.

Amici 22, Raimondo Todaro e i dolci auguri per la moglie Francesca Tocca

La loro storia d'amore è iniziata grazie alla comune passione della danza: i due sono diventati prima partners di ballo e poi anche nella vita. Nel 2013 è nata la loro prima figlia, Jasmine, nel 2014 sono convolati a nozze, per poi separarsi diversi anni dopo. Tuttavia, la loro storia non era ancora giunta al termine e, infatti, i due sono tornati insieme e, nonostante le voci di crisi, sono ancora felicemente insieme.

Tocca è parte del corpo di ballo dei professionisti della scuola di Canale5 condotta da Maria De Filippi e il suo ruolo dovrebbe essere riconfermato anche per la prossima stagione. Più incerto è apparso il destino di Todaro: l'ex ballerino di Ballando con le Stelle, infatti, potrebbe non tornare a settembre per la nuova edizione del talent, anche se lui stesso ha smentito voci di un possibile ritorno in Rai:

"Non ho mai avuto contatti con nessuno della Rai, si è trattato solo di rumors"

Dato che oggi, 24 luglio, Francesca Tocca compie gli anni, Raimondo Todaro ha voluto omaggiarla con un tenero messaggio sui social: su Instagram, infatti, il professore della scuola di Amici ha dedicato alla moglie una bellissima foto che la ritrae con la loro figlia, Jasmine, in braccio e una dedica che testimonia quanto sia profondamente innamorato di Tocca:

"Sei una persona speciale. Tanti auguri amore mio"

