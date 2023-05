Amici 22, Raimondo Todaro fuori dal programma e il ritorno a Ballando?

Gossip TV

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi i rapporti siano tutt'altro che idilliaci, al punto che il professore della scuola di Amici potrebbe non tornare ad

Si fanno più insistenti le voci secondo cui Raimondo Todaro potrebbe non tornare per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, proprio a causa di alcuni diverbi e incomprensioni con la conduttrice del talent di Canale5.

Amici 22, Raimondo Todaro lascia il talent?

Secondo quanto riporta anche Il Messaggero, Raimondo Todaro potrebbe non fare ritorno per la prossima edizione del programma di Amici: a quanto pare alcune incomprensioni con la conduttrice, come si evincerebbe anche dalla famosa lite, poi tagliata in una delle puntate del Serale, in cui Maria e Raimondo si era scontrati a causa di alcune affermazioni del professore sul possibile vincitore del programam.

Si vocifera, inoltre, che Todaro potrebbe far ritorno all'ovile, per così dire, e quindi riprendere il suo posto in uno dei programmi che l'ha lanciato, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, ma in questo caso in veste di giudice. Proprio in queste ore, sul profilo ufficiale Instagram del programma è apparso un post nel quale si chiedeva ai fan di commentare su chi avrebbero voluto che restasse nella giuria o qualche nuova proposta da aggiungere. Ovviamente, è solo un sondaggio e per avere certezze bisognerà aspettare ancora qualche settimana, dato che il programma potrebbe non iniziare prima dell'autunno 2023.

Al momento non sappiamo quali professori torneranno per la prossima edizione di Amici: anche Arisa sembrava intenzionata a lasciare il programma, ma per dare un nuovo slancio alla sua carriera da cantante.

