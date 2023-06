Gossip TV

Il maestro di ballo Raimondo Todaro, uno dei prof più noti di Amici, è stato protagonista di una reunion con alcuni ex allievi del talent. Vediamoli insieme!

Raimondo Todaro è uno dei professori della scuola di Amici più apprezzati, non solo dal pubblico, ma anche dai suoi allievi: con i vari ballerini a cui ha insegnato ha provato a instaurare un rapporto che andasse oltre semplicemente quello professionale, dimostrando di poter essere per loro una figura di riferimento e su cui i ragazzi potessero contare.

Amici 22, Raimondo Todaro e la reunion con due ex allievi del talent

Oltre a Mattia Zenzola, di cui ha celebrato il talento sia prima che dopo la vittoria di Amici22, Todaro ha instaurato rapporti di stima e affetto anche con Alessio Cavaliere, Samu Segreto e molti altri. Approfittando di alcuni giorni di relax, Raimondo Todaro, la moglie Francesca Tocca e due ex allievi del talent si sono rivisti per trascorrere dei momenti di calma e ricaricarsi in procinto dei nuovi impegni lavorativi.

Ed è stato proprio Todaro che ha condiviso sui social alcuni scatti di questa reunion: in Sicilia, il professore di ballo - che dovrebbe tornare anche nella prossima edizione - insieme alla moglie Francesca Tocca, alla figlia Jasmine e a due ex allievi, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, due ex ballerini di Amici21, hanno trascorso dei momenti di relax in piscina. Con Stancampiano, il rapporto di Todaro è molto affiatato e stretto: insieme, infatti, hanno collaborato a diversi progetti.

