Amici 22, Raimondo Todaro e la figura imbarazzante: interviene la produzione!

Gossip TV

Nell'ultima puntata di Amici, andata in onda ieri domenica 12 marzo, Raimondo Todaro è stato protagonista dell'ennesima figuraccia. Ecco come è intervenuta la produzione!

Ieri, domenica 12 marzo, è andato in onda l'ultimo appuntamento del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Da sabato 18 marzo su Canale 5 andrà in onda il Serale e anche in questa puntata non è passato inosservato Raimondo Todaro che ha collezionato un nuovo scivolone.

Amici 22, Raimondo Todaro e l'ennesima scelta sbagliata

Degli allievi del talent in 15 accederanno alla seconda fase del programma e tra loro non ci saranno Niveo e Benedetta Vari. Se per il cantante di Lorella Cuccarini un po' ce lo aspettavamo, per la latinista Benedetta l'eliminazione è arrivata come una doccia fredda e ha suscitato diverse critiche dal pubblico. La ballerina, infatti, è entrata nella scuola a fine gennaio, dopo l'eliminazione di Eleonora Cabras, che pure ha collezionato una breve permanenza nella casetta. Non è la prima volta che Todaro si rende protagonista di questi scivoloni e scelte sbagliate, ma il pubblico ha iniziato a chiedersi se ci sia una strategia dietro il suo comportamento o semplicemente non sappia come muoversi.

Ma con l'eliminazione di Benedetta è arrivata anche una decisione della produzione che è piaciuta ancora meno al pubblico: la ballerina dopo essere stata eliminata, ha ricevuto da Maria De Filippi una proposta di lavoro. Benedetta continuerà a ballare come partner di Mattia Zenzola e resterà a lavorare nel talent. Un'opportunità unica, che ha commosso la diretta interessata, ma che per molti utenti e fan del programma è stato visto come un tentativo di salvare il salvabile dopo la decisione di Todaro di eliminarla.

Il professore quest'anno, oltre alle varie allieve che si sono succedute, vedi anche Vanessa, non è stato in grado di far sentire apprezzati i suoi ragazzi, tanto che Megan Ria ha deciso di cambiare team e anche con Mattia Zenzola i rapporti si sono inaspriti.

Scopri le ultime news su Amici