Amici 22, Raimondo Todaro e Arisa svelano alcuni retroscena inediti sul loro rapporto: "Lavorare insieme è un dono"

Le rivelazioni inedite di Raimondo Todaro e Arisa.

Nella scuola di Amici 22 è nata una bellissima amicizia tra Raimondo Todaro e Arisa. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, i due coach della squadra composta da Mattia Zenzola, Federica Andreani e Wax hanno parlato di questa nuova esperienza insieme rivelando retroscena inediti sul loro rapporto.

Raimondo Todaro e Arisa vuotano il sacco: ecco cosa hanno rivelato i coach di Amici

Sabato 15 aprile 2023 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici. Tre le squadre ancora in gara: team Zerbi-Cele, team CuccaLo e team TodArisa. Proprio Raimondo Todaro e Arisa hanno rilasciato un'intervista a Verissimo in cui hanno parlato del loro bellissimo rapporto. Il primo a prendere la parola è stato il ballerino che ha confessato:

Lavorare con Arisa è un dono. Tutti i giorni la sento cantare, è una persona speciale, è un’anima pura, è buona come il pane. Ci messaggiamo la notte perché non riesce a dormire [...] Bisogna solo imparare a conoscerla, il suo attimo di fragilità e di sfogo dura 15 secondi e poi torna alla normalità...

Parole che hanno colpito ed emozionato Arisa, che ha continuato rivelando un aneddoto sul loro rapporto ad Amici:

Non mi aspettavo questa manifestazione d’affetto. Anche per me è uguale. E’ un puro, una persona carina, se non fosse per lui non mi ricorderei niente di quello che devo fare in puntata. Ci sarebbero volte in cui lui potrebbe arrabbiarsi con me, ma lui è serafico. Quando dobbiamo ballare e la cosa è difficile mi tiro indietro. Ha molta pazienza Raimondo.

