Amici 22, Raimondo Todaro contro Mattia Zenzola: "Fai meglio a tacere. Pensa a ballare"

Nella puntata di ieri domenica 27 novembre Raimondo Todaro si è scagliato duramente contro Mattia Zenzola e gli ha intimato di tacere. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di ieri, domenica 27 novembre, l'intera classe di Amiciè stata rimproverata duramente a causa delle scarse pulizie della casetta. Non solo la conduttrice Maria De Filippi, ma anche i professori hanno avvisato gli allievi del fatto che una situazione del genere è insostenibile.

Raimondo Todaro si scaglia contro Mattia Zenzola

Poco prima dell'esibizione, Mattia ha provato a giustificarsi, dicendo di sentirsi con la coscienza a posto, che lui pulisce, fa il suo dovere e che non è giusto che mentre Gianmarco è stato difeso dai compagni, con lui nessuno si è fatto avanti per difenderlo.

Mattiaè stato mandato in sfida perché considerato uno dei ragazzi che non pulisce. A smentire le sue parole è stata proprio la produzione, che ha a disposizione i video all'interno della casetta.

Prima dell'esibizione dell'allievo, anche Raimondo Todaroha avuto da ridire su di lui: "Già l'anno scorso avevi preso un provvedimento disciplinare. Stai zitto e balla, che fai più bella figura."

La situazione in casetta è, infatti, diventata ingestibile, già qualche settimana fa la produzione si è scagliata contro i ragazzi, sollecitata dalle addette alle pulizie, disgustate dal disordine e dalla sporciziain casa. AncheRudy Zerbi ha rimproverato duramente i ragazzi, soprattutto, perché gli allievi responsabili non hanno avuto il coraggio di prendersi le loro responsabilità.

