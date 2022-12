Amici 22, Piccolo G. e Federica sempre più uniti, la confessione del cantante spiazza tutti

Gossip TV

Nel corso di questo daytime, Piccolo G. e Federica, forse complice l'atmosfera natalizia, si sono avvicinato tantissimo e il cantante ha confessato i suoi sentimenti per l'allieva della scuola di Amici. Ecco cosa ha detto.

Cresce sempre di più l'intesa tra Piccolo G. e Federica: nel daytime di oggi di Amici, la produzione ha mandato in onda tantissimi momenti dei due cantanti insieme, subito pronti a coccolarsi e guardarsi intensamente.

Ad Amici, Piccolo G. si confessa a Federica: "Non potrò mai dimenticarti"

Più volte i due sono stati sorpresi in atteggiamenti dolci e innamorati. Nonostante abbiano avuto più di una incomprensione, dovuta soprattutto, alla differenza di carattere, Piccolo G e Federica sono diventati più uniti con il tempo. In particolare, nell'ultimo daytime, il cantante non ha potuto trattenere i suoi sentimenti per la ragazza.

Accocolati insieme, sul letto, Piccolo G. ha confessato tutto il suo amore per lei:

"Questa barca continua a viaggiare, dove si fermerà? Penso a te quando canto, ci sta legando una cosa fortissima, questa è l'esperienza più bella della nostra vita, non potrò scordarti mai"

Sull'amore di Piccolo G, hanno scherzato anche gli altri allievi, sottolineando gli sguardi intensi che rivolge a Federica. Anche la cantante, nonostante si mostri più distaccata, non può fare a meno di nascondere i suoi sentimenti per Piccolo G. Ad esempio, in questo appuntamento pomeridiano, la ragazza era in camera con lui e ha trovato una ciglia del ragazzo, che ha usato per esprimere un desiderio:

"Ho espresso un desiderio, però non lo posso dire, perché altrimenti non si avvera."

Quando Piccolo G. le ha chiesto se fosse incluso anche lui nel desiderio, Federica non ha risposto, ma dal modo in cui sorrideva era chiaro che la risposta dovesse essere positiva.

