Amici 22, parla la mamma di Mattia Zenzola e rivela le difficoltà vissute dal figlio

Ad Amici 22 la mamma di Mattia Zenzola ha raccontato a quali difficoltà è andato incontro suo figlio al momento della nascita e di quanto ora sia felice e innamorato. Ecco cosa ha detto.

Mattia Zenzola è tra i personaggi più amati di questa edizione di Amici, ritornato nella scuola dopo il ritiro forzato dell'anno scorso. Pupillo di Raimondo Todaro e spesso punzecchiato dall'insegnante Alessandra Celentano, attualmente è impegnato in una relazione con la collega e ballerina Maddalena Svevi.

Il racconto della madre di Mattia Zenzola

I fan lo conoscono per essere un ottimo ballerino, sebbene timido e con un complesso fisico di cui si è parlato in diretta in una delle ultime puntate di Amici.

Ma quelle che vi abbiamo raccontato sono informazioni che potete trovare un po' ovunque sul web, o seguendo il daytime del talent show di Maria De Filippi. Questa volta, a raccontare qualcosa in più su Mattia Zenzola ci ha pensato una persona molto vicina a lui: sua madre, Giulia Ninni. In una recente intervista, la donna ha rotto il silenzio sul figlio e ha raccontato alcuni particolari molto personali su di lui e sulle difficoltà che ha dovuto superare in passato.

In particolare, la madre di Mattia ha rivelato delle complicazioni a cui sono andati incontro lei e il figlio al momento della nascita:

" Ha rischiato di morire alla nascita, il mio Mattia, io stessa ho rischiato con lui"

Un momento difficile, dovuto ad alcuni problemi di salute di Mattia, superato con grande coraggio e che ha reso la nascita di suo figlio il suo personale miracolo.

E per quanto riguarda la love story con Maddalena Svevi? Giulia Ninni non ha dubbi, è molto contenta per il figlio che vede così sereno e innamorato:

"Maddalena è in buone mani. Mattia è innamorato."

