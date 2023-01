Amici 22, noce moscata gate: la confessione di una fonte vicina a Maddalena Svevi rivela importanti novità sul caso

Gossip TV

Ormai, ad Amici di Maria De Filippi, gli eventi noti come noce moscata gate o Capodanno gate destano sempre più curiosità. Vediamo insieme le ultime notizie rilasciate da una fonte vicina a Maddalena Svevi. Ecco cosa sappiamo.

Parlare di Amici di Maria De Filippi significa parlare degli eventi noti al pubblico con il nome Capodanno gate o noce moscata gate: una situazione incresciosa, di cui la produzione non ha voluto rilasciare filmati e che ha visto coinvolti sei allievi, due dei quali eliminati nella puntata del 15 gennaio andata in onda su Canale 5. Ora, a far chiarezza, ci ha pensato una fonte vicina a una delle allieve, la ballerina Maddalena Svevi...

Amici 22, parlano fonti vicine agli allievi: è sì per la noce moscata, ma...

Inizialmente, sembrava che la famosa spezia usata come allucinogeno non fosse una teoria comprovata e in molti avevano cercato di smentire. Ma, ora, a parlare è un'amica della sorella di Maddalena Svevi, tale Valentina Fazzolari. La ragazza in questione ha commentato il video di TikTok pubblicato da un'utente, Desirèe Fava, la quale afferma di essere a conoscenza degli eventi della notte di Capodanno.

Infatti, nel suo video postato sul suo account TikTok, Desirèe ha detto:"Posso solo dire che la noce moscata c'entra, ma non l'hanno né sniffata, né fumata.". Un dettaglio che conferma la teoria della spezia allucinogena, i cui effetti sono potenti come una droga, e che aggiunge particolari su come l'hanno assunta. A lei si unisce Fazzolari che commenta il suo video con un lapidario:

"L'hanno messa nel succo"

La produzione non confermerà mai, né smentirà queste voci, ma è ormai abbastanza chiaro che qualsiasi cosa sia successa è stato di una gravità tale da portare Valeria Mancini e Tommy Dali a lasciare il programma. In particolare, la cantante ha detto la sua una volta fuori dal programma e ha anche pubblicato un video sui social in cui negava il suo coinvolgimento.

Scopri le ultime news su Amici