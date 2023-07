Amici 22, Niveo e quell'inaspettata rivelazione su Angelina Mango: ecco cosa ha detto!

Gossip TV

Uno degli ex allievi di Amici, il cantante Niveo, ha svelato qualcosa su Angelina Mango che ha lasciato tutti stupiti. Ecco cosa ha detto!

Mentre si svolgono i casting della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale5, uno dei più amati allievi della ventiduesima edizione è stato intervistato e ha rivelato qualcosa che nessuno si aspettava!

Amici22, Niveo e quella rivelazione su Angelina Mango

Stiamo parlando di Niveo, uno dei cantanti della squadra di Lorella Cuccarini, eliminato prima di poter accedere al Serale. Intervistato da SuperGuidaTv, Niveo ha raccontato della sua esperienza nelal scuola di Maria De FIlippi. Il suo è stato un percorso travagliato, di alti e bassi, in cui non sempre è riuscito a dimostrare il suo talento come desiderava.

Niveo, infatti, attualmente sta riscuotendo un successo clamoroso e si è riconfermato un beniamino del pubblico, tuttavia, nella scuola, ha vissuto innumerevoli momenti di sconforto, dovuti all'incapacità di riuscire a realizzare un percorso lineare, di crescita. Nel talent si è scontrato più volte con Rudy Zerbi, che ha avuto per lui parole molto dure e solo grazie a Lorella Cuccarini, la sua coach, Niveo è andato avanti.

Infatti, Zerbi in più di un'occasione ha cercato di dare un ultimatum al cantante, asserendo di trovarlo molto immaturo per la scuola e che non era davvero in grado di apprezzare l'opportunità che gli era stata elargita. Inoltre, Niveo è stato tra i protagonisti delle prime ramanzine sulla pulizia all'interno della casetta, con diversi compagni che lo accusavano di non impegnarsi come doveva nell'aiutare a tenere in ordine la loro dimora temporanea.

A supportarlo c'è stata anche una persona molto speciale, la sua Rita Pompili, ballerina di Amici22, con cui ha iniziato una relazione che dura ancora oggi. Nell'intervista, inaspettatamente, tuttavia, Niveo ha anche rivelato qualcosa su Angelina Mango, che recentemente ha vinto il Disco di Platino. Il cantante, infatti, ha rivelato di voler collaborare con lei e di avere grande stima di Angelina sia come persona, sia come cantante. Ecco cosa ha dichiarato:

"Mi paicerebbe collaborare con Angelina Mango. La stimo come artista e come donna."

Tra i suoi sogni più grandi, inoltre, ha rivelato che c'è il Festival di Sanremo: si tratta di un sogno che ha fin da bambino e che spera di realizzare:

"Sanremo è il sogno più grande al momento. So che è prematuro parlarne adesso, ma sto studiando tantissimo perché si avveri."

