Amici 22, Niveo crolla dopo l'ultima puntata: lo sfogo e le lacrime con Lorella Cuccarini

Gossip TV

Arrivato ultimo nella gara degli inediti, Niveo ha avuto un forte crollo già ieri in puntata. La sfiducia verso le sue capacità è salita ancora di più, tanto che ha avuto un ulteriore crollo e si è sfogato con Lorella Cuccarini. Ecco cosa è successo.

Nell'ultima puntata di Amici, andata in onda domenica 13 novembre alle ore 14 su Canale 5, tante sono state le emozioni positive, ma altrettante quelle negative. Per Niveo, in particolare, le ultime hanno prevalso, gettandolo nella più profonda disperazione e portandolo ad avere un crollo emotivo durante il programma.

Niveo ad Amici 22: "Non voglio cantare solo nella mia cameretta"

La gara di canto e di ballo, con i rispettivi vincitori che si esibiranno nella finale di Tu Si Que Vales, ha visto il trionfo di Aaron e di Gianmarco. A giudicare la gara un trio di grande talento, composto da Beppe Vessicchio, Stash e Michele Bravi. Questa stessa giuria ha poi stilato una classifica e Niveo è arrivato ultimo.

Cercando di aiutarlo, i suoi maestri gli hanno assegnato un brano da eseguire in studio, ma la situazione è peggiorata e Rudy Zerbi è stato molto duro con l'allievo, così come Lorella Cuccarini, tanto che Niveo, scoraggiato, ha avuto un crollo e si è sfogato durante la puntata, ammettendo che la situazione per lui è molto difficile.

Volendo vederci chiaro, oggi, durante il daytime, Lorella Cuccarini lo ha richiamato nello sala prove e gli ha chiesto apertamente che intenzioni avesse nella scuola di talenti di Maria De Filippi:

"Che vogliamo fare? Vorrei capire che succede, mi devi aiutare a capire. Perché tu puoi restare a cantare nella tua cameretta o uscire e affrontare le difficoltà. Bisogna uscire dalla cameretta e trovare gli attributi, a costo di allenarsi anche 15 ore al giorno."

Le sue parole hanno spinto Niveo a rivelare il profondo malessere che si porta dietro:

"Non riesco fisicamente o mentalmente a cantare come ho sempre fatto durante la mia vita. A volte mi viene da piangere, ma so che devo seguire le lezioni e impegnarmi. Però mi sento completamente sbagliato. Ma anche quando sono con gli altri, so di stare sbagliando molto. Penso di essere quello che si sta impegnando di più, ma non serve."

Per Niveo questo non è un momento semplice, dato che solo pochi giorni fa ha dovuto affrontare una discussione con NDG perché ha rivelato di aver scritto lui il misterioso bigliettino che classificava NDG come vanesio e arrogante. Ciò che Cuccarini ha cercato di fargli comprendere è l'importanza di chiedere aiuto, di non trattenere le cose dentro di sé:

"Se hai un dolore, un malessere, lo devi tirare fuori, bisogna tirar fuori queste cose, non tenerle dentro. Questo non è un lavoro da fare da solo, ma in team. So che ci tieni, altrimenti non ti avrei dato questa maglia. Ma non abbiamo molto tempo, devi ritrovare te stesso."

All'apparenza rincuorato, Niveo le ha promesso che avrebbe dato il massimo per dimostrarle che la sua fiducia non è immeritata e le ha proposto un altro incontro, in cui avrebbe potuto esibirsi solo con la chitarra ed esercitarsi maggiormente. Lorella Cuccarini si è detta d'accordo e gli ha dato un ultimo prezioso consiglio:

"So quanto ti pesa farti aiutare, ma non voglio che tu ti tenga tutto dentro. Quando sei vero, quando sei autentico, non sbagli mai."

Scopri le ultime news su Amici