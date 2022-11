Amici 22, NDG scopre l'autore del biglietto che ha ricevuto. Di chi si tratta?

Gossip TV

Nel corso di un gioco, a NDG è stato recapitato un biglietto che lo descriveva come pesante e vanesio. Finalmente, sembra che l'autore del biglietto sia stato smascherato. Ecco cosa è successo.

Durante il daytime di Amici 22, NDG ha finalmente potuto scoprire chi era l'autore di un misterioso bigliettino che aveva ricevuto. Nulla di strano, se non fosse che il biglietto definiva il cantante come una persona pesante e interessata solo all'aspetto fisico.

NDG e l'autore misterioso

Dalla scorsa settimana i fan erano rimasti in trepida attesa nello scoprire l'identità dell'autore del biglietto che NDG aveva ricevuto durante il gioco dei palloncini. Il contenuto del biglietto aveva lasciato alquanto scontento NDG, definito vanesio e pesante. A inizio puntata, il cantante insieme ad Aaron e Cricca aveva invitato il colpevole a farsi avanti, in modo da avere un confronto con lui.

Quando l'autore del biglietto si è rivelato, tutti sono rimasti sorpresi: a scrivere il biglietto era stato Niveo. L'allievo aveva preferito non rivelare la sua identità anche alla presenza del pubblico in puntata, per evitare inutili polemiche e perché avrebbe chiarito le cose direttamente con NDG.

Niveo si è giustificato, inoltre, dicendo che le cose che aveva scritto sul biglietto le aveva anche riferite a NDG di persona in altre occasioni, perché i suoi comportamenti non gli erano chiari in molte occasioni.

Le parole dell'allievo del team di Lorella Cuccarini non hanno convinto i suoi compagni e neppure Rita, con cui Niveo ha iniziato una storia all'interno della scuola di talenti di Maria De Filippi. Quando si è visto isolato dal gruppo, Niveo è scoppiato in lacrime, continuando a ribadire che, sebbene l'avesse scritto lui, non intendeva ferire NDG con le sue parole.

A fare da paciere ci ha pensato Aaron che ha fatto riavvicinare prima Niveo con Rita e poi con NDg. I due allievi si sono abbracciati e si sono ripromessi di gettarsi questa storia alle spalle.

Scopri le ultime news su Amici