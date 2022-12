Amici 22, NDG a rischio eliminazione dalle anticipazioni di domenica 11 dicembre

Gossip TV

Dalle anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda 11 dicembre è emerso che uno degli allievi, NDG, sarà a rischio eliminazione. Ecco cosa è successo.

Dalla registrazione di giovedì 6 dicembre di Amici per la puntata di domenica 11 dicembre è emerso che uno degli allievi del talent di Maria De Filippi, il cantante NDG, è a rischio eliminazione.

Amici 22, NDG lascerà la scuola? Le anticipazioni di domenica 11 dicembre

Il cantante NDG non sta attraversando un bel periodo nella scuola di Canale 5: è rientrato tra gli allievi che si sono poco dedicati alle pulizie in casetta ed è stato a rischio di eliminazione, quando Rudy Zerbi ha proposto un provvedimento disciplinare che avrebbe comportato l'eliminazione di ben sei allievi.

Alla fine, ad avere la peggio erano stati solo Aaron, Piccolo G. e Tommy Dali, ai quali il professore ha fatto requisire il telefono per un mese, per dare loro modo di concentrarsi più sulla musica e non sull'immagine che davano al di fuori della scuola. Nel daytime di ieri, 6 dicembre, un ulteriore sviluppo ha visto il confronto tra Piccolo G e Rudy Zerbi e il perdono del professore, che ha percepito il pentimento dell'allievo per il suo comportamento.

Per quanto riguarda NDG, invece, dopo le polemiche sulle pulizie in casetta, è finito nell'occhio del ciclone nuovamente a causa di un avvenimento accaduto durante le prove della puntata del 4 dicembre: insieme ad altri allievi si è allontanato senza permesso dallo studio per andare in casetta, dove è rimasto per quasi 20 minuti. Un comportamento che ha provocato il fastidio della conduttrice Maria De Filippi e la rabbia dei professori per la nuova prova di immaturità dei ragazzi.

In particolare, Rudy Zerbi è stato molto duro con loro e ha chiesto a Lorella Cuccarini di prendere provvedimenti serie per NDG, che è parte del suo team. La professoressa ha deciso di sospendere la maglia a NDG. Una decisione che in molti non hanno approvato, perché il cantante ha confessato di aver lasciato la sala in preda a un attacco d'ansia. Tuttavia, come hanno sottolineato i professori, è inaccettabile che i ragazzi continuino a comportarsi in questo modo, senza tener conto di chi lavora nella scuola e nello studio.

Ora, è emerso che il cantante potrebbe lasciare la scuola. Per aver la conferma definitiva, non ci resta che aspettare la puntata di domenica 11 dicembre.

