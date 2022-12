Amici 22, arriva il confronto tra Rudy Zerbi e Piccolo G. Cosa sarà successo?

Gossip TV

Nel daytime di oggi martedì 6 dicembre è andato in onda un confronto molto atteso dai fan: quello tra Rudy Zerbi e Piccolo G. Dopo il provvedimento disciplinare che l'ha visto coinvolto, questa è la prima volta che professore e allievo si trovano da soli a parlare a cuore aperto. Ecco cosa si sono detti.

Dopo il provvedimento disciplinare stabilito per Aaron, Tommy Dali e Piccolo G. da Rudy Zerbi, arriva per uno degli allievi il momento di parlare con professore. Stiamo parlando di Piccolo G., che ha deciso di scrivere una lettera, intitolata L'errore, in cui si è aperto verso l'insegnante.

Confronto ad Amici tra Piccolo G. e Rudy Zerbi: "Mi scuso, vorrei migliorare"

Nel daytime di oggi, martedì 6 dicembre, è andato in onda il confronto tra Rudy Zerbi e Piccolo G: i due si sono rivisti per la prima volta, da soli, da quando il professore ha stabilito per lui e altri due allievi un provvedimento disciplinare per la mancanza di ordine e pulizia nella casetta. Il cantante ha deciso di scrivere una lettera, anzi, una riflessione, in cui ha riversato tutto il suo rimorso e gli errori che lo hanno portato ad aver ottenuto un provvedimento. Nella lettera, Piccolo G ammette di essere stato imprudente, incosciente e di non aver provato a riflettere e cambiare il suo modo di vedere le cose. La lettera si è conclusa con le sue scuse sincere verso Rudy Zerbi.

Professore e allievo si sono incontrati nello studio dove di solito fanno le prove e lì, lontano da occhi indiscreti, Piccolo G ha rivelato che ciò che lo ha fatto stare male di tutta quella situazione è stato non tanto il provvedimento in sé, perché lui sa di aver sbagliato, ma il pensiero di apparire come una persona maleducata, perché, invece, lui non lo è affatto. Non voleva mettere in cattiva luce la sua famiglia che, invece, gli ha insegnato a rendersi conto di quando commette gli errori. Ammette di non essere maleducato, solo sbadato.

Rudy Zerbi ha molto apprezzato il suo gesto e le sue parole: "Mi piacciono le parole che hai scritto. Ma è molto bello anche quando parli così, in maniera diretta, spontanea, come un ragazzo della tua età." Queste parole sono fondamentali per il percorso di Piccolo G nella scuola di Amici: Zerbi gli ha sempre rinfacciato di essere costruito e di pensare più all'immagine che alla sostanza. Persuaso dall'atteggiamento propositivo dell'allievo, il professore ha preso una decisione importante: revocherà il provvedimento disciplinare a Piccolo G. Ma, lo avverte: "Vedi di continuare su questa strada!".

Scopri le ultime news su Amici