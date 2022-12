Amici 22, ancora provvedimenti per gli allievi, Maria De Filippi furiosa come mai prima

Gossip TV

Nella puntata di oggi 4 dicembre ad Amici ci sono stati altri comportamenti scorretti di alcuni dei ragazzi. Tra la rabbia di Maria De Filippi e l'esasperazione dei professori, alcuni allievi sono stati puniti duramente. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di Amici andata in onda oggi domenica 4 dicembre si è abbattuta una nuova pioggia di polemiche e punizioni su alcuni dei ragazzi della scuola. Si potrebbe pensare che dopo la settimana appena trascorsa, con le tensioni per le pulizie in casetta, liti e la paura dell'eliminazione causata dal provvedimento di Rudy Zerbi, i ragazzi della scuola finalmente erano diventati più consapevoli di cosa deve essere un comportamento corretto. Ma, non è così e ora a farlo notare è anche la conduttrice Maria De Filippi.

Ad Amici 22 Maria De Filippi si scontra contro gli allievi: "Non ve ne siete fregati..."

A far notare la scorrettezza di alcuni degli allievi è stata la conduttrice del talent show di Canale 5, Maria De Filippi. Sembra che Piccolo G, NDG, Tommy Dali e Wax abbiano lasciato le prove generali prima della messa in onda senza permesso. Il primo a giustificarsi è stato NDG, dicendo di aver avuto un grave attacco d'ansia: "Non riuscivo a stare qua, tremavo, non ce la facevo a stare dentro, mi mancava l'aria.". Tuttavia a ribattere alle sue parole ci hanno pensato i professori, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi: per entrambi, pur non mettendo in dubbio l'attacco di ansia, uscire dalla sala senza alcun permesso è un'immancabile mancanza di rispetto, perché non è così che ci si comporta.

Rudy Zerbi, in particolare, è parso molto infastidito: solo nel daytime di pochi giorni fa ha dato un provvedimento disciplinare a Piccolo G, Tommy Dali e Aaron per la questione delle pulizie in casetta e, ora, di nuovo, due degli allievi dimostrano di non aver alcun rispetto per la scuola e la disciplina.

I ragazzi hanno provato a giustificarsi, affermando che sono usciti anche perché stizziti da come si erano esibiti, eppure questa volta a intervenire è stata la conduttrice stessa: pur essendo una motivazione, non è giustificabile e bastava chiedere, nessuno li avrebbe trattenuti. Questa ulteriore motivazione ha fatto scattare definitivamente Rudy Zerbi:

"Avete mancato di rispetto a tutto. E poi guardando le prove degli altri che magari cantano meglio di voi, potreste imparare qualcosa. Venti minuti fuori vuol dire perdersi metà delle prove. Io sono davvero stufo, parlo per i miei. Continuano di settimana in settimana a collezionare maglie nere."

Da qui, la decisione di chiedere a Lorella Cuccarini di mettere in sfida immediata Tommy Dali e Piccolo G. Richiesta accolta, mentre per NDG maglia sospesa. La punizione più leggera è stata quella di Wax, graziato da Arisa che gli ha dato da fare 500 flessioni. Ma a sorprendere è stata anche la reazione della conduttrice: Maria De Filippi ha fatto notare che i ragazzi avevano ricevuto un diniego, ma nonostante questo avevano deciso di uscire comunque: "Quella persona ha detto di no, voi ve ne sei f****** altamente e siete usciti."

Alla fine sia Tommy che Piccolo G hanno vinto la sfida, ma Zerbi non era soddisfatto, la loro mancanza di rispetto ha raggiunto limiti troppo alti e così li ha messi di fronte a una scelta: non partecipare alla gara Dardust o non vedere i propri inediti in piattaforma. Maria De Filippi ha chiesto a Zerbi di dar loro del tempo per pensarci, non essendo una scelta semplice.

Scopri le ultime news su Amici