Amici 22, Megan si confronta con Alessandra Celentano e confessa:" Non ho avuto una vita facile"

Nel daytime di oggi ad Amici abbiamo assistito al confronto tra Megan Ria e Alessandra Celentano riguardo alle parole rivolte dall'allieva nella scorsa puntata. Megan ha, inoltre, rivelato importanti notizie sul suo passato. Ecco cosa ha detto.

Il daytime di oggi 4 novembre per la scuola di Amici di Maria De Filippi si è rivelato ricco di emozioni e rivelazioni. In particolare, abbiamo visto la ballerina Megan Ria confrontarsi con la maestra Alessandra Celentano in merito alla prova sostenuta ieri.

Megan Ria: "Non ho avuto vita facile"

Per chi se lo fosse perso, nella scorsa puntata, ad Amici, Alessandra Celentano aveva sottoposto i ragazzi alla griglia della versatilità, per osservare che tipo di consapevolezza gli allievi avessero di sé stessi. Da questa prova ne era nato uno scontro tra Megan e Alessandra Celentano, a proposito di alcune parole rivolte dall'alunna alla maestra.

Nella puntata di oggi, Megan si è sfogata con Gianmarco, dicendo che non era sua intenzione offendere l'insegnante, né essere maleducata. Nonostante le rassicurazioni del ballerino, con cui ha iniziato una storia all'interno della scuola, Megan ha chiesto all'insegnante di parlare e di avere un confronto. Nel corso di questo ha rivelato importanti e dolorosi dettagli del suo passato.

Innanzitutto, Megan ha tenuto a scusarsi, temendo di essere stata maleducata. Ma, già qui Alessandra Celentano l'ha corretta:

"Non sei stata maleducata, solo un po' arrogantella"

Per la ragazza si è trattato comunque di una mancanza di rispetto:

"Anche in questo caso, mi scuso, perché la stimo tantissimo. Sto malissimo, io l'apprezzo come insegnante, sto lavorando tantissimo e sono felice di essere qui, a imparare da professionisti come lei"

La ragazza si è interrotta, incapace di trattenere le lacrime. L'insegnante si è mostrata comprensiva e le ha chiesto il motivo di quelle lacrime:

"Non ho problemi a parlare della mia vita e del mio percorso...Ho fatto tanti traslochi, non ho mai avuto una mia cameretta con le mie foto. Per me l'unica casa è stata mia madre. Per me, essere qui, è un traguardo immenso. Avere la mia cameretta, studiare qui e senza pesare su mia madre, è un'opportunità immensa"

Megan ha poi rivelato di aver interrotto il suo percorso di studi nella danza per lavorare, perché desiderava essere indipendente e non pesare sulla madre, soprattutto a livello economico. Alessandra Celentano si è mostrata toccata dalle sue parole:

"Sono contenta che tu mi abbia chiesto di parlare e che tu abbia capito anche il senso della griglia della versatilità e che in due secondi hai interpretato nella maniera giusta le mie critiche nei tuoi confronti. Ti dirò sempre se le cose non andranno bene, perché solo così si va avanti"

Incoraggiata, la ballerina ha chiesto di essere messa ancora alla prova dall'insegnante con maggiori compiti, anche più difficili. A questo Alessandra Celentano si è complimentata per il suo atteggiamento, ma l'ha anche avvertita:

"Aspettati di tutto a questo punto, non ci andrò leggera. Però, ti ringrazio di aver voluto raccontarmi del tuo passato"

