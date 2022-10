Amici 22, sono nate nuove coppie all'interno della scuola di Maria De Filippi

Gossip TV

Dopo Rita e Niveo e Maddalena e Mattia si sono formate due nuove nella scuola di talenti di Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta.

Oltre ai numerosi litigi e alle sfide, nel talent show di Maria De Filippi ci sono anche nuovi amori che nascono. In particolare, in questa edizione di Amici, il pubblico ha visto la nascita già di due coppie, quelle di Rita Pompili e Niveo e di Mattia Zenzola e Maddalena Svevi.

Amici 22: chi sono le nuove coppie della scuola?

Ma mentre la relazione tra Rita e Niveo va a gonfie vele, Maddalena Svevi e Mattia Zenzola hanno avuto un confronto per capire a che punto è la loro storia. In poco più di cinque settimane sono nate già 4 coppie: un vero record per la scuola di Amici.

Sembra, infatti, che la scintilla sia scoccata tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria. Il ballerino si sarebbe avvicinato, nonostante i tentennamenti di Megan, e tra i due c'è stato un bacio. La situazione non è però tra le più idilliache, dal momento che Gianmarco ha dichiarato di non volere mettere etichette al rapporto e di non essere ancora pronto per una storia seria all'interno della scuola.

Il vero colpo di scena è stato però quello di Wax e Claudia Bentrovato: i fan hanno notato l'interesse del cantante, considerando che nelle puntate scorse, nella casetta, era iniziato il suo corteggiamento verso la ballerina.

E, dato che anche in questo il cantante voleva risultare originale, per chiederle un bacio le ha proposto di replicare una famosa scena della tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta.

Claudia Bentrovato è parsa confusa, sebbene lusingata, e alla fine ha acconsentito al bacio con il cantante. Il gesto ha lasciato perplessi i fan, perché la ragazza era entrata nella scuola impegnata con l'ex allievo di Amici, Samuele Barbetta.

