Amici 22, Megan Ria ospite a Verissimo parla di Gianmarco Petrelli: "Non me l'aspettavo..."

L'allieva della ventiduesima edizione di Amici, Megan Ria, eliminata nella prima puntata del Serale, si è aperta a Verissimo sulla sua esperienza nel talent e sulla relazione con Gianmarco Petrelli. Vediamo insieme cosa ha detto.

Tra gli ospiti di questa puntata di Verissimo c'era anche la prima allieva eliminata dal Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda questa sera con la seconda puntata su Canale 5. Intervistata da Silvia Toffanin, Megan Ria ha raccontato la sua esperienza all'interno del talent e la sua relazione con il ballerino e allievo della scuola Gianmarco Petrelli.

Amici 22, Megan Ria ospite da Silvia Toffanin racconta della sua relazione con Gianmarco Petrelli

Megan è stata la prima allieva a essere eliminata durante la prima puntata del Serale di Amici: la sua uscita è stata seguita da un fiume di lacrime e tristezza, soprattutto, dal suo fidanzato Gianmarco Petrelli. Prima di abbandonare definitivamente la scuola, la ballerina ha voluto però lasciare al suo innamorato un dolce biglietto nel quale lo incoraggiava a dare il massimo, promettendogli di aspettarlo fuori dal programma. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, la ballerina ha raccontato cosa è stata per lei questa esperienza nel talent:

"Sono giorni pieni di emozioni, perché è un'esperienza che capita una sola volta nella vita. Mi ha cambiata come persona, come ballerina, ha cambiato il mio modo di vedere me stessa e le altre persone. Per me è stato l'inizio della mia vita da ballerina. Non ci credevo, ancora devo realizzare tutto, ma ora mi sento diversa. Poi è un programma che ci permette di farci conoscere a livello professionale e personale."

Nonostante la sua eliminazione, Megan ha vinto una borsa di studio della durata di 5 settimane che le permetterà di studiare danza a New York, un'occasione meravigliosa per lei che ha iniziato a ballare per aiutare sua madre con le spese:

"Lavoravo in alcuni programmi televisivi per aiutare mia mamma con le spese, non mi pesava, era il mio sogno. Non ho potuto studiare perché dovevo lavorare, sono entrata ad Amici per studiare, volevo approfondire me come ballerina, volevo lottare per i miei sogni, nonostante le critiche sui social per il mio modo di ballare. Mi sono trasferita tante volte nel corso della vita, perché i miei genitori si sono separati e cambiavamo casa. Non ho mai avuto un punto di riferimento fisso."

La ballerina è molto legata a sua madre da un "amore indescrivibile, speciale", ma ha ammesso che ha conosciuto un altro tipo di amore nel programma, quello che la lega al ballerino Gianmarco Petrelli:

"Non me l'aspettavo, inizialmente ci stuzzicavamo, ma non era niente di concreto. Poi ci siamo conosciuti veramente bene. Ci lega la stima, l'amicizia, la fiducia. La prima cosa che facevo era andare da lui dopo le lezioni: è un amore forte, diverso da quelli che ho avuto."

