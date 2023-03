Amici 22, Megan Ria eliminata: finita con Gianmarco? Lei lascia una lettera: "Non riesco a dirlo guardandoti negli occhi..."

Gossip TV

Il Serale di Amici ha visto tra i primi eliminati la ballerina Megan Ria e il cantante NDG. Megan, prima di abbandonare la casa ha deciso di lasciare un biglietto per Gianmarco Petrelli. Vediamo insieme cosa è successo.

La prima eliminata del Serale di Amici di Maria De Filippi è stata Megan Ria: la ballerina, infatti, ha abbandonato il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sotto lo sguardo commosso dei suoi compagni di viaggio e del ballerino Gianmarco Petrelli, con cui ha una storia all'interno della scuola. Ma come sono ora le cose tra di loro? Stanno ancora insieme?

Amici 22, Megan Ria e la lettera per Gianmarco Petrelli

L'allieva di Emanuel Lo è finita al ballottaggio con Cricca e Maddalena Svevi nella prima manche del programma ed è stata eliminata. La sua uscita è stata però resa meno dura dalla vittoria di una borsa di studio a New York della durata di 5 settimane. Una volta lasciato il programma, Megan si è recata in casetta e ha lasciato un biglietto al ballerino Gianmarco Petrelli, allievo della squadra di Alessandra Celentano e con il quale ha una storia all'interno del talent.

Il contenuto del messaggio, scritto in fretta e furia prima di lasciare la casetta, è stato mostrato durante il daytime di oggi, lunedì 20 marzo:

"Ti amo. Ti aspetto fuori ma voglio che spacchi tutto. Non ho tempo per scrivere qualcosa ma non ho avuto il coraggio di guardarti negli occhi. Voglio vederti una iena su quel palco. Io sarò con te"

Gianmarco dopo averlo letto, non ha potuto non sciogliersi in lacrime, consolato dai suoi compagni. Tra i due ballerini le cose non sono state sempre facili, tanto che Gianmarco aveva chiesto una pausa, ma a quanto pare il loro legame era più forte e così sono tornati insieme. Ora, a Petrelli non resta che mettercela tutta, prima di riunirsi con la sua Megan fuori dal programma.

