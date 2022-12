Amici 22, Megan Ria e la dichiarazione per Gianmarco Petrelli

Gossip TV

In uno degli ultimi daytime di Amici, la ballerina Megan Ria ha voluto condividere un pensiero d'amore per Gianmarco, con cui ultimamente è in crisi. Ecco cosa ha detto.

In uno degli ultimi daytime prima della pausa natalizia, la produzione ha mandato in onda un momento molto tenero tra gli allievi del talent di Amici di Maria De Filippi: uno scambio di letterine, in cui ognuno di loro raccontava un pensiero o un augurio per un compagno a scelta.

Amici 22, Megan dichiara il suo affetto a Gianmarco

Tra chi, come Wax ha scritto a sé stesso e chi ha dedicato un pensiero a uno degli allievi, a colpire è stata anche la lettera di Megan Ria. La ballerina ha approfittato del momento per dichiarare davanti a tutti il suo amore per Gianmarco Petrelli, il ballerino con cui ha intrapreso una storia all'interno della sucola di Canale 5. La ballerina non è molto aperta quando si tratta della sua storia con Gianmarco e ha sempre preferito tenere per sé dichiarazioni o altro.

Ma, complice il Natale, ha deciso di leggere danti ai compagni e a un imbarazzato Giamarco la sua lettera:

"Ciao, non credo che tu ti aspettassi questa lettera, sai che sono molto riservata su di noi. Sei una di quelle persone a cui è difficile non voler bene. Ma volevo solo dirti quanto sono orgogliosa di te e dei risultati che stai raggiungendo. Ti vergogni tanto, ma non ne hai motivo, mi hai fatto conoscere una parte di te che tieni nascosta. So che ti piace fare la parte del duro, ma sotto il sarcasmo e le frecciatine, io vedo solo quel bambino che guardava mille volte i video di Michael Jackson e sognava di fare quello nella vita. Ho visto i tuoi occhi illuminarsi anche dopo una lezione. Non sai quanto mi fa felice vederti così, ti voglio bene con un goccino di cuore."

Negli ultimi giorni tra Megan e Gianmarco c'erano state alcune incomprensioni, tanto che la coppia si era appartata per un confronto, ma ora, sembra che la situazione sia tornata serena.

