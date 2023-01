Amici 22, Megan Ria e Gianmarco Petrelli sempre più distanti: "Mi sento preso in giro da te!" (VIDEO)

Gossip TV

Nuove incomprensioni tra i due ballerini di Amici 22.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria è giunta al capolinea? Le cose non si stanno mettendo per niente bene tra i due ballerini della ventiduesima edizione del talent show di Canale 5 che sembrano non riuscire a trovare più il feeling e la complicità di una volta.

I dubbi di Gianmarco Petrelli ad Amici

Nuove incomprensioni tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria. Nel daytime di oggi di Amici 22 è andato in onda un confronto tra i due ballerini del talent show di Maria De Filippi. Il primo a prendere la parola è stato l'allievo della maestra Alessandra Celentano che, visibilmente provato, ha ammesso di avere tanti dubbi:

Tu dici di vedermi freddo e distante? Si è vero. Io ci credo, ci provo e rifletto su come ti comporti tu di conseguenza e non ci sei. Ma vogliamo dire che c'è qualcosa che non va? Io lo riconosco, perché tu continui a negare. Io mi sento preso per il c**o da te. Racconti tante belle storie, ma nei fatti non c'è niente...

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Gianmarco, Megan ha rivelato il suo pensiero in merito alla loro relazione nata nella scuola di Amici:

Non ti vedo sempre così, a momenti. Io non ci sono per il tuo punto di vista di vedere le persone. Io non riesco a vivere così, io quando voglio una cosa la voglio a tutti i costi e lo dimostro tutti i giorni che la voglio...È inutile che parliamo...A che punto possiamo arrivare? Io vorrei essere serena con te.

