Amici 22, Megan chiede un confronto a Gianmarco. Crisi in vista?

Nel daytime di oggi ad Amici, Megan e Gianmarco hanno avuto un confronto, a causa di alcune insicurezze della ragazza. Ecco cosa è successo.

Nel daytime di Amici di oggi, mercoledì 23 novembre, Megan e Gianmarco sembravano più uniti che mai. Tuttavia, la ballerina ha ancora delle forti insicurezze sul loro rapporto e ha chiesto un confronto al ballerino.

Megan a Gianmarco: "Cosa sono per te?"

Nonostante, la coppia formata da Megan e Gianmarco sia una delle più apprezzate dai fan e loro stessi appaiano molto uniti, tanto che per il compleanno della ballerina Gianmarco le ha preparato una sorpresa, non mancano, però, anche le insicurezze di un normale rapporto.

Così, nella puntata andata in onda oggi, Megan ha chiesto un confronto a Gianmarco, affermando che quando sono con gli altri, lui non si comporta con lei allo stesso modo di quando sono soli:

" A volte non mi guardi con gli occhi con cui mi guardi sempre. E mi viene da chiedermi che cosa sembro agli occhi degli altri."

Il ballerino, che ha vinto la gara di ballo e si è esibito alla finale di Tu si que vales, le ha risposto che ciò che lui mostra a lei è un lato nuovo e che non mostra agli altri, un lato più vero e sincero.

Inoltre, aggiunge Gianmarco "certe cose preferisco farle quando siamo noi soli, nella nostra intimità". La ballerina non ha potuto fare a meno di esprimere le sue paure e i suoi timori, perché non si è mai aperta così con nessuno e non vuole essere delusa. Ma anche Gianmarco le dichiara che ciò che c'è tra loro è qualcosa di nuovo per lui e di inaspettato. Ma estremamente bello.

Rassicurata, Megan lascia da parte le paure e decide di fidarsi, scambiandosi un dolce bacio con Gianmarco.

