Amici 22, Mattia Zenzola si commuove vedendo Christian Stefanelli in video: "Mi manca tanto!"

Oggi, durante il daytime di Amici, è andato in onda il riassunto del percorso di Mattia Zenzola all'interno della scuola e tra i vari momenti vissuti dal ballerino sono apparsi anche quelli con il suo amico Christian Stefanelli. Vediamo insieme cosa è successo.

Durante il daytime di oggi di Amici, la produzione ha mandato in onda un riepilogo del percorso di Mattia Zenzola e tra i momenti più belli vissuti dal ballerino è stato mostrato anche l'addio con il suo amico Christian Stefanelli.

Amici 22, Mattia Zenzola commosso di fronte al video di Christian Stefanelli

Forse non tutti sanno che Mattia ha già partecipato all'edizione precedente di Amici e che a causa di un infortunio è stato costretto a lasciare la scuola di Maria De Filippi. Quel difficile momento è stato mostrato oggi, nel daytime del talent di Canale5, dove la produzione ha anche fatto vedere al pubblico il dolce arrivederci di Mattia con Christian Stefanelli, suo fraterno amico, conosciuto proprio all'interno della scuola.

Appena Mattia ha visto Christian si è alzato dalla panca del soggiorno e si è allontanato piangendo, troppo commosso per poterlo anche solo guardare in video. Il ballerino si è commosso tantissimo e ha esclamato:

"Non ce la faccio a guardare. Mio fratello, mamma mia quanto mi manca. Quanto gli voglio bene."

In più di un'occasione Christian ha dichiarato il suo affetto per Mattia e lo ha sostenuto anche nella sua seconda occasione e, dopo che il video della reazione di Mattia è andata in onda ha commentato il video con un tweet.

🥹💜🤍 — Christian Stefanelli (@turbojr_) May 9, 2023

