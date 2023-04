Amici 22, Christian Stefanelli difende Mattia Zenzola dopo le parole di Maddalena Svevi: "Sei perfetto così come sei!"

Gossip TV

Il dialogo tra Benedetta Vari e Maddalena Svevi in cui sparlavano di Mattia Zenzola ad Amici sta generando diverse reazioni sui social, come quella dell'amico di Mattia, Christian Stefanelli. Ecco cosa ha detto!

Ieri, 25 aprile, ad Amici 22, nel daytime, la produzione ha mandato in onda una conversazione tra Benedetta Vari e Maddalena Svevi su Mattia Zenzola, nel quale le due ballerine sparlavano pesantemente dell'allievo. Il dialogo tra le due allieve ha scatenato una serie di commenti negativi sui social, così come molti messaggi di affetto per il latinista, tra i quali si distingue quello di Christian Stefanelli, amico fraterno di Mattia e con cui ha condiviso l'esperienza nel talent di Canale 5 nella scorsa edizione.

Amici 22, Christian Stefanelli difende Mattia Zenzola: "Sei perfetto così come sei!"

Le parole crudeli che Benedetta e Maddalena hanno rivolto a Mattia, a sua insaputa, sono state pesantemente criticate dagli utenti sui social e tutti gli allievi della scuola hanno disapprovato il loro atteggiamento. Ma, mentre Benedetta ha chiesto scusa, Maddalena si è rifiutata di rimangiarsi ciò che ha detto e ha ammesso candidamente di pensare davvero ciò che ha rivelato su Mattia: in particolare, che il ballerino si limitasse molto davanti alle telecamere e anche che il suo atteggiamento la infastidiva, perché, dati i loro trascorsi da ex fidanzati nella scuola di Maria De Filippi, non riusciva a trattarlo diversamente.

Mattia è sembrato molto avvilito dalle crudeltà ascoltate, soprattutto, perché con Benedetta ha instaurato un rapporto di fiducia e comprensione, ed essendo partner di ballo credeva di potersi fidare di lei. Con Maddalena il ragazzo è sembrato quasi rassegnato, abituato, come lui stesso ha ammesso, a essere trattato male dalla ballerina. Ma se c'è qualcuno a cui non è andato giù l'atteggiamento di Maddalena, quello è stato Christian Stefanelli. L'ex allievo del programma è un caro amico di Mattia e vedere il latinista trattato in maniera così indegna lo ha mandato su tutte le furie.

Sui social, come riporta anche Biccy, ha scritto un tenero messaggio per il suo amico, invitandolo a non mollare:

"Sei perfetto così come sei, frate, ed è per questo che ti vogliamo bene! Non cambiare mai!"

