Amici 22, Mattia Zenzola in crisi: "L'eliminazione di Samu mi ha buttato giù, lo ritenevo uno dei più forti"

Mattia Zenzola crolla dopo l'eliminazione di Samu Segreto dalla scuola di Amici 22.

L'eliminazione di Samu Segreto da Amici 22 ha letteralmente destabilizzato i ragazzi ancora in gara al Serale. Tra tutti, il ballerino Mattia Zenzola non è riuscito a trattenere le lacrime e la rabbia per la decisione presa dai giudici di mandare a casa un talento come Samu.

Mattia Zenzola sbotta dopo l'eliminazione di Samu dal Serale di Amici

La terza puntata del Serale di Amici 22 ha visto l'eliminazione dal gioco di Samu Segreto. Un'uscita di scena inaspettata che è stata criticata dai telespettatori, ma anche dai ragazzi in casetta, che si sono mostrati contrariati alla decisione presa dai giudici. Tra tutti Mattia Zenzola che, nel daytime di ieri, non è riuscito a nascondere la sua rabbia e delusione:

L'eliminazione di Samu mi ha buttato giù perché non me l’aspettavo perché lo ritenevo uno dei più forti. Sa spaziare tanto. Mi è dispiaciuto perché al di là di Gianmarco è stata la prima persona con cui ho legato. Abbiamo sempre avuto un bel rapporto da subito, gli voglio bene e secondo me non sarebbe dovuto uscire. Ovviamente è un discorso in generale, non volevo neanche che uscisse Wax.

Mattia ha poi criticato anche il comportamento assunto da alcuni suoi compagni di avventura dopo l'uscita di Samu. Parlando con Alessio in camera da letto, l'allievo di Raimondo Todaro si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo: "Non riesco a vedere persone che piangono e poi dopo un minuto iniziano a ridere e a scherzare".

Con l’uscita di scena di Samu, al Serale sono rimasti cinque ballerini: Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola per il team Todarisa; Isobel Kinnear e Ramon Agnelli per il team Zerbi-Cele; Maddalena Svevi per il team CuccaLo. Chi sarà il vincitore del circuito di ballo? Il prossimo appuntamento con Amici è per sabato 8 aprile 2023 in prima serata su Canale 5.

