Amici 22, la dedica di Paky a Samu Segreto: "Sei il mio vincitore"

Paky scrive a Samu Segreto dopo l'eliminazione di quest'ultimo dal Serale di Amici 22.

La terza puntata del Serale di Amici è stata ricca di colpi di scena. A grande sorpresa di tutti, il ballerino Samu Segreto ha perso al ballottaggio finale contro il cantante Wax ed è stato costretto a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Samu Segreto lascia il Serale di Amici 22: la dedica di Paky

L'uscita di scena di Samu Segreto dal Serale ha sconvolto tutti, sia dentro che fuori la scuola di Amici. Dopo Beppe Fiorello, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, anche l'ex allievo Paky ha deciso di intervenire sui social per commentare l'eliminazione del bravissimo e talentuoso ballerino della ventiduesima edizione e fargli una dolce dedica:

Che brutto, è molto brutto….soprattutto viverlo da casa. Inutile dirti che sei importantissimo per me, sei stato e lo sarai per sempre. Non dimenticherò mai ciò che abbiamo fatto, i discorsi fatti e la crescita vissuta insieme.. Fratello mio sei il mio vincitore, non parlo solo in termini di bravura, tu sei stato in grado di affrontare ciò che nessuno può fare. Ti voglio un mondo di bene fratello mio…..e ti confesso che sei l’artista più artista che abbia mai conosciuto.

Con l'eliminazione dal Serale di Samu, i ragazzi ancora in gara per la vittoria finale di Amici 22 sono: Wax, Federica Andreani, Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere per il team Todarisa; Aaron, Isobel e Ramon per il team Zerbi-Cele; Maddalena Svevi, Cricca e Angelina Mango per il team CuccaLo.

