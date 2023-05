Amici 22, Mattia Zenzola: "È un sogno per me essere in finale. Ecco cosa penso di Wax, Angelina e Isobel"

Gossip TV

Il ballerino Mattia Zenzola commenta il suo accesso alla finale di Amici 22.

Angelina Mango, Wax, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola sono i finalisti della ventiduesima edizione di Amici. A pochi giorni dalla finale, che andrà in onda domenica 14 maggio 2023 in prima serata su Canale 5, i ragazzi ancora in gara hanno ricordato il loro percorso e raccontato tutte le emozioni vissute in questi mesi nella scuola.

Mattia Zenzola si sbilancia sui finalisti di Amici 22

Durante lo Speciale di Amici 22, andato in onda ieri lunedì 8 maggio 2023 su Canale 5, i quattro finalisti hanno svelato cosa hanno provato quando hanno scoperto che sarebbero arrivati alla finale del talent show di Maria De Filippi. Dopo aver rivisto il suo percorso nella scuola insieme ai suoi compagni di avventura, Mattia Zenzola ha confessato:

È difficile da spiegare cosa significa per me avere questa maglia. Raggiungere questo obiettivo è un sogno, è strano perché non ho mai desiderato altro. Guardavo tanto le altre finali con i miei e per me questo era un traguardo quasi irraggiungibile. Per me era impossibile entrare...ora siamo quattro e dico "come è possibile?". Sono contento, non avrei mai pensato che una felpa potesse rendermi così felice. Grazie a tutti, tutti siete stati fondamentali.

Mattia ha poi continuato dedicando parole di stima e affetto nei confronti di Wax, Angelina e Isobel:

Wax è stato il mio compagno di squadra, ci siamo sempre dati tanta carica, ha preso un piccolo pezzetto del mio cuore e gli voglio bene. Angelina è simile a me, siamo entrambi insicuri e abbiamo difficoltà ad aprirci. La capisco tanto e le dico sempre che è bellissima. Isobel? Io vorrei essere come lei perché è una delle ragazze più forti che abbia mai visto. Io da lei ho imparato tanto, lei è un esempio. È forte come ballerina, è forte mentalmente. Ha una testa che non hanno tutti.

