Amici 22, Isobel Kinnear incredula: "Non mi aspettavo di arrivare fin qui..."

Durante lo Speciale di Amici di Maria De Filippi i quattro finalisti hanno svelato cosa hanno provato quando hanno scoperto che sarebbero arrivati alla finale del talent. Ecco cosa ha svelato Isobel Kinnear.

Oggi nel pomeriggio di Canale 5 è andato in onda lo Speciale di Amici di Maria De Filippi, un appuntamento ricco di interviste e dichiarazioni dei quattro finalisti del talent - Isobel Kinnear, Mattia Zenzola, Angelina Mango e Wax - si sono raccontati e hanno svelato come si sono sentiti alla scoperta di essere in finale.

Amici 22, Isobel Kinnear alla notizia di essere in finale: "Non riuscivo a crederci"

Dopo aver rivisto il momento in cui ha scoperto che sarebbe stata la prima finalista del talent - una notizia commentata con affetto anche da Cricca e Ramon Agnelli - Isobel Kinnear ha rivelato come si è sentita quando ha visto la maglia della Finale ad attenderla:

"Mamma mia, non me l'aspettavo per niente. Prima della puntata ho detto a me stessa 'tu balli, goditi tutto e basta'. Alla fine, non penso di essere stata al mio massimo, ma amo essere sul palco e mi viene da piangere perché non c'è nessuna emozione come quella. Ho sognato questo momento per 5 anni ed essere qui, significa tutto. Sono veramente grata, non c'è altra parola per descriverlo."

La produzione ha mandato in onda anche uno dei complimenti che Lorella Cuccarini le ha rivolto durante la Semifinale in cui le diceva che non era solo una grande artista, ma una futura donna di spettacolo. Isobel ha commentato che per lei è stato tanto sentirsi dire queste parole:

"Lei che è la regina mi ha detto queste cose. Davvero, Amici mi ha aperto tutte le porte, speriamo davvero!"

