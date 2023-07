Amici 22, Mattia Zenzola è fidanzato? Il ballerino in imbarazzo risponde così! [VIDEO]

Gossip TV

In occasione di un evento a Mattia Zenzola, vincitore di Amici, hanno chiesto se è fidanzato. Ecco cosa ha risposto il ballerino!

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi, il ballerino Mattia Zenzola è uno dei personaggi più amati del talent e negli ultimi tempi è stato protagonista di diversi eventi legati al mondo della danza, come Carla Fracci Mon Amour e Tim Summer Hits ed è stato proprio in occasione di quest'ultima apparizione che gli è stata posta una domanda che lo ha messo davvero in imbarazzo...

Amici 22, Mattia Zenzola è fidanzato? Ecco la risposta del ballerino

I rumors delle ultime settimane volevano Mattia fidanzato segretamente con Benedetta Vari, sua compagna di ballo nel talent, presente con lui in diverse occasioni. Benedetta, tuttavia, è fidanzata e già si gridava alla relazione segreta, anche se poi è emerso che le uscite, le foto e i rumors potevano essere parte di una strategia per aumentare l'interesse dei fan nei loro confronti.

In una delle ultime uscite, in occasione del TIM Summer Hits, Mattia Zenzola si è esibito e gli è stato chiesto se fosse fidanzato. La domanda, come dimostra anche il video - già virale su TikTok - lo ha messo in evidente imbarazzo, tanto che la sua risposta è apparsa alquanto confusionaria:

"Se mi sono fidanzato? Ma perché mi fate queste domande cattive? Allora, io sto vivendo in pieno tutto quello che la vita mi sta dando. E quindi...e quindi facendo ciò non ti sbagli mai!. Poi è un periodo della mia vita bellissimo e io sono grato alla vita. Perché lo dico sempre, la vita è davvero un dono prezioso, quindi, va vissuta al meglio e va anche trattata bene. Quindi, al momento, sto vivendo appieno tutto quello che sto ricevendo da queste bellissime persone."

Una risposta alquanto evasiva e che di certo non offre informazioni! Che Mattia stia nascondendo qualcosa?Bisogna solo attendere per scoprire se è così.

