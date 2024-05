Amici 22, Mattia Zenzola dopo l'esibizione di Angelina Mango all'Eurovision: "Che sensazione, sei fantastica" [VIDEO]

Gossip TV

Il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola, ha pubblicato un video dopo aver visto l'esibizione di Angelina Mango all'Eurovision Song Contest. Ecco cosa ha dichiarato nel filmato!

Tutti pronti a fare il tifo per Angelina Mango all'Eurovision Song Contest: questa sera la seconda classificata di Amici 22 salirà sul palco della kermesse internazionale per portare ancora una volta la sua hit, La noia, sul palco di Malmo, in Svezia. E, dopo Giulia Stabile e Isobel Kinnear, anche Mattia Zenzola ha mostrato pubblicamente il suo sostegno all'ex allieva del talent di Canale5 con cui ha condiviso l'esperienza l'anno scorso.

Amici 22, Mattia Zenzola supporta pubblicamente Angelina Mango all'Eurovision

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata vinta da Mattia Zenzola, ballerino di latino della squadra di Raimondo Todaro. Al secondo posto si è classificata, invece, Angelina Mango e i due hanno alzato insieme le rispettive coppe nella finale del 14 maggio 2023. Anche dopo la fine del talent di Canale5 i due ex allievi sono rimasti in ottimi rapporti e già durante la partecipazione di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024 il ballerino ha supportato la cantante e ha dimostrato pubblicamente quanto la stimasse.

Ora, anche nel caso dell'Eurovision Song Contest, Mattia Zenzola ha postato sui social un video, nelle stories di Instagram, in cui manifestava il suo stupore e la sua gioia per la bravura di Angelina:

"Mi sono venuti i brividi, non so che dire, raga. Sono troppo felice! Bravissima"

Amici 22, dopo Isobel Kinnear e Giulia Stabile anche Mattia Zenzola tifa per Angelina Mango!

Il messaggio di supporto di Mattia Zenzola arriva dopo quelli di Giulia Stabile e Isobel Kinnear. Tutti hanno condiviso il percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi e sanno quanto sia importante mostrarsi solidali e supportarsi.

Giulia Stabile, ad esempio, anche durante il Festival di Sanremo, pubblica in diretta le sue reazioni alle esibizioni di Angelina e anche nel caso della partecipazione all'Eurovision è stata tra le prime a pubblicare commenti entusiasti per le prove delle coreografie della cantante:

"Non so come faccia, ma diventa sempre più wow! Che bomba"

