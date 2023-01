Amici 22, Mattia Zenzola deluso dal confronto con Raimondo Todaro

Gossip TV

Nel daytime di oggi ad Amici, Mattia Zenzola non ha trattenuto la sua delusione per come sono andate le cose con il suo maestro di ballo, Raimondo Todaro. Ecco cosa è successo.

Nel corso del daytime di Amici di oggi, venerdì 20 gennaio, Mattia Zenzola si è sfogato con Ramon e Megan per il confronto avuto con Raimondo Todaro. Il ballerino aveva chiesto un parere alla professoressa Celentano per migliorare delle sue mancanze e la maestra gli ha affidato un compito. Mattia aveva deciso di parlare con Todaro e provare a capire come svolgerlo al meglio, ma il maestro lo aveva gelato, accusandolo di averli mancato di rispetto.

Amici 22, Mattia in lacrime dopo il confronto con Todaro

Mattia era rimasto senza parole, perché non era sua intenzione mancare di rispetto al coach Todaro, ma il professore aveva insistito che, benché Mattia non l'avesse fatto volontariamente, il suo chiedere un consiglio a Celentano e cercare di risolvere problemi minori, invece di concentrarsi sul suo vero problema, cioè il ritmo, era una grave mancanza per lui.

Ritornato in casetta, Mattia si è sfogato con Megan e Ramon: il ballerino si sente malissimo al pensiero che ora Todaro non abbia più fiducia in lui o che possa reputarlo una persona irrispettosa. Il ballerino è in lacrime e nemmeno le rassicurazioni di Megan e Ramon lo aiutano: i ballerini e amici gli suggeriscono di calmarsi e concentrarsi sul compito che Celentano gli ha assegnato, ma Mattia è troppo amareggiato dalle parole di Todaro:

"Lui è il mio insegnante, come faccio a non farmi influenzare? L'ho deluso sul rapporto umano tra allievo e maestro, non ho mai pensato che chiedere un parere alla Celentano portasse a quello. Non lo sapevo, non ho pensato di avvisarlo perché non pensavo fosse una cosa brutta, voglio parlare e chiarire subito."

Megan gli fa notare che evidentemente lui ci tiene tanto e Mattia in lacrime esclama:

"Ovvio che ci tengo, a lui devo tutto, tutto. Mi ha scelto e dato una seconda possibilità. Questa è la verità, mi dispiace troppo"

Con il conforto degli altri due ballerini, Mattia sembra trovare un minimo di serenità, riuscirà a far pace con il suo maestro?

Scopri le ultime news su Amici