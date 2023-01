Amici 22, Raimondo Todaro è una furia contro Mattia Zenzola: "Ti rendi conto di quello che hai fatto?!"

Gossip TV

Nel daytime di oggi ad Amici, Raimondo Todaro ha verbalmente attaccato l'allievo Mattia Zenzola, a causa di una mancanza di rispetto nei suoi confronti e in cui c'entra anche Alessandra Celentano. Ecco cosa è successo.

Nel daytime di oggi, giovedì 19 gennaio, Mattia Zenzola ha chiesto un aiuto al suo maestro Raimondo Todaro per il compito assegnatogli da Alessandra Celentano. Quella che doveva essere una semplice lezione, tuttavia, si è presto rivelata come uno scontro, con Todaro che accusava l'allievo di avergli mancato di rispetto.

Amici 22, Raimondo Todaro contro Mattia: "Mi hai deluso, la tua è una mancanza di rispetto"

Quello che era un semplice confronto con il suo coach di ballo si è rivelato un duro scontro tra Raimondo Todaro e Mattia Zenzola: dopo aver illustrato al suo maestro il compito assegnatogli da Alessandra Celentano, il ragazzo ha chiesto un parere al professore, ma lui lo ha freddato con un "Ma tanto, tu fai sempre come ti pare".

Mattia è parso confuso, ma il professore non si è fermato qui:

"Ti sei chiesto come l'avrei vista io da fuori? Non ti sembra una mancanza di rispetto, chiedere direttamente a lei, senza parlare con me prima, che sono il tuo maestro? Ti sembra bello che l'ho dovuto sapere dalla televisione? Sono uno spettatore, io?"

Per Todaro, se il ballerino non ha sentito l'esigenza di chiedere aiuto a lui, ma alla Celentano, allora c'è un problema grave: sa benissimo che non è stato fatto con cattive intenzioni, ma rappresenta comunque un problema. Mattia prova a giustificarsi, però il coach incalza:

"Ti ricordi qual è la prima lezione che ti ho fatto? Ah no? Questa cosa è grave, gravissima, perché me la ricordo io, se tu non te la ricordi è grave, perché è stata una lezione sui tempi e sul ritmo, cosa in cui sei carente. Sia io che altri professionisti ti abbiamo detto che devi sistemare questo aspetto e tu preferisci passarti l'olio, togliere le collane, stare a piedi scalzi. Se te lo dice Slavicky, che è un grande ballerino, allora è quello che devi sistemare"

Raimondo Todaro è andato giù pesante, arrivando a dire al suo allievo:

"Mi fa vomitare che tu abbia chiesto aiuto alla maestra Celentano per aggiustare cose come l'espressione mentre balli e non ti concentri sulle cose importanti. Sta a te, ora, scegliere, decidi tu che vuoi fare. A me interessa solo che balli a tempo in puntata, tutto il resto non me ne frega un c****. Per me è sbagliato che tu perdi una settimana a fare quelle c***** e poi balli fuori ritmo, poi, fai come vuoi"

Uno scontro durissimo, tanto che alla fine il maestro è andato via, non volendo aiutare Mattia a prendere una decisione sul compito. Dato che l'allievo ha sempre voluto fare di testa sua, se la caverà da solo anche in questo caso.

