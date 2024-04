Amici 22, Mattia Zenzola coinvolto in un incidente. Lo sfogo sui social: "L'altro conducente è scappato!"

Gossip TV

Il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola, ha rivelato sui social di essere stato coinvolto in un incidente. E nel suo sfogo svela che l'altro conducente coinvolto è scappato, senza fermarsi per controllare i danni che gli sono stati arrecati.

Mattia Zenzola ha allarmato i suoi followers, quando ha pubblicato una storia Instagram nella quale mostrava i risultati di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto. Il ballerino e vincitore della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social, svelando la dinamica dell'incidente e raccontando anche un inaspettato retroscena. Sembra, infatti, dalle sue parole che l'altro conducente coinvolto sia scappato senza prestargli soccorso o controllare i danni che gli aveva arrecato.

L'amaro sfogo del ballerino non è passato inosservato: su Instagram, infatti, Mattia ha pubblicato una foto che mostra i danni che la sua auto ha riportato nell'incidente e ha scritto un suo pensiero personale sulla vicenda. Nella sua storia, infatti, Zenzola ha commentato:

"Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un’auto, si fermasse almeno a dare soccorso invece di scappare via senza pietà. Scrivo questo semplicemente per sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile. Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte. C hi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto"

Il suo appello non è passato inascoltato e sui social i suoi numerosi fan si sono lasciati andare a esternazioni di affetto e preoccupazione per le sue condizioni di salute, appoggiando anche la sua visione. In risposta ai tanti commenti e all'amore che, ancora una volta, i fan gli hanno dimostrato, Mattia Zenzola ha pubblicato un ulteriore messaggio, ringraziando i fan e rassicurandoli sul suo benessere: "Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo, non preoccupatevi è tutto ok”.

matti che successo stai bene sei tutto intero la macchina si aggiusta l'importante che non ti sei fatto nulla @MattiaZenzola pic.twitter.com/yUFHx5nF34 — Lea_ Sakura. (@Lea_Sakura1) April 8, 2024

Mattia Zenzola di Amici 22: l'enorme affetto dei fan per il vincitore della scorsa edizione del talent

Il messaggio di Mattia Zenzola non è passato inosservato sui social proprio per via del suo grande seguito: i fan del ballerino e vincitore del talent di Canale5, infatti, è particolarmente apprezzato dal pubblico. Umile e pieno di grinta e talento, Mattia si era presentato già ai provini dell'edizione ventuno, riuscendo a entrare nella scuola, ma sfortunatamente un incidente alla gamba lo aveva costretto a dire addio al suo sogno. Il suo maestro, il latinista Raimondo Todaro aveva però garantito al ballerino che avrebbe avuto un banco l'anno succesivo e così Mattia era ritornato ad Amici 22, uscendone da vincitore. La sua vittoria è stata celebrata sia dagli ex compagni della scuola di Amici, sia da diversi personaggi del mondo della danza.

Al secondo posto si è, invece, classificata Angelina Mango, che ha ammesso con calore che Mattia ha meritato la vittoria per tutto ciò che ha dato al programma. Il ballerino ha poi ricambiato l'affetto e la stima della cantante sostenendola durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, che Angelina ha vinto con la sua hit La noia.

Come spesso è accaduto in passato, Mattia Zenzola è tornato anche nell'attuale edizione di Amici prima per consegnare la coppa del vincitore e ufficializzare il passaggio di testimone per il prossimo allievo che vincerà, ma anche per una dimostrazione di flamenco durante la prima puntata del Serale che ha infiammato giuria e pubblico.

