Amici 22, Mattia e Maddalena a confronto. Questa è la fine della loro storia?

Nel daytime di Amici, ritornato in casetta dopo il provvedimento di Rudy Zerbi, Mattia Zenzola ha affrontato Maddalena Svevi per chiarire a che punto è la loro situazione. Ecco cosa è successo.

Rientrato in casetta dopo il definitivo provvedimento di Rudy Zerbi, il ballerino Mattia Zenzola ha cercato un confronto con Maddalena Svevi. La coppia già nei giorni scorsi si è ritrovata ad affrontare un allontanamento, soprattutto, a causa della tensione generata all'interno della casetta per gli ultimi avvenimenti.

Mattia Zenzola a Maddalena Svevi: "Sto iniziando a provare qualcosa, ma non so se è corrisposto"

Incoraggiato anche da Tommy Dali, uno dei tre allievi con cui Rudy Zerbi si è scontrato e che subirà il provvedimento disciplinare, il ballerino decide di chiedere un confronto a Maddalena, perché sta iniziando a provare dei sentimenti forti nei suoi riguardi e non riesce a capire se questi sentimenti sono molto corrisposti. La ballerina è apparsa infastidita da questo discorso, anche perché già nei mesi scorsi la loro relazione aveva avuto alti e bassi.

Inoltre, Maddalena non sopporta l'atteggiamento di Mattia, perché si sente realizzata già da sola, non ha bisogno di stare con qualcuno per essere felice e se ha deciso di avvicinarsi al ballerino, è stato perché desiderava conoscerlo e frequentarlo. Ma per Zenzola non è solo questo: lui ha notato che Maddalena gli si avvicina solo a favore delle telecamere, perché la vede troppo concentrata su ciò che viene visto fuori dalla scuola di Amici, più che su di loro e su come stanno insieme.

La ballerina ha negato questa sua affermazione: lei è una persona trasparente e - ribadisce - se sta con lui è perché ci vuole stare, non perché è in trasmissione. Mattia non ne è convinto e porta come esempio l'atteggiamento di Maddalena il giorno prima, quando lo ha visto piangere a causa delle liti con gli altri allievi. In quel momento, avrebbe voluto essere rassicurato, ma invece la ragazza ha lasciato che ci pensasse Megan. Qui, ancora, Maddalena Svevi non si è trattenuta e gli ha rinfacciato: "Tu mi rispondevi a monosillabi, poi è arrivata Megan e hai iniziato a parlare. Perciò, sono andata via".

Per la ballerina non è possibile provare già dei sentimenti così forti dopo soli due mesi, perciò, non riesce a credere fino in fondo alle parole di Zenzola. E, lui, a sua volta, ritiene che i dubbi che gli sono nati sul comportamento di Maddalena sono legittimi e nascono da precise motivazioni.

La coppia sembra giunta ad un impasse: dopo essersi allontanati, riusciranno a superare questa situazione?

