Amici 22, scontro di fuoco tra Rudy Zerbi e tre allievi: "Non mi fate pena per niente"

Nel daytime di ieri di Amici, Rudy Zerbi ha chiesto ad Aaron, Piccolo G. e Tommy Dali di recarsi in sala relax e portare lì le loro valigie. Dopo averli lasciati una nottata intera ad attendere la sua decisione, il professore li ha affrontati e sono volate parole pesanti. Ecco cosa è successo.

Nel daytime di oggi giovedì 1 dicembre 2022 è andato in scena il confronto tra Rudy Zerbi e Piccolo G., Aaron e Tommy Dali. Convocati dall'insegnante dopo una notte trascorsa in sala relax tra mille difficoltà e organizzati come potevano, i tre allievi hanno ascoltato il loro coach rivolgergli parole davvero molto dure. Zerbi, infatti, è molto deluso che siano proprio 3 della sua squadra a essere stati indicati sia dalla produzione, sia dai compagni, come tra i maggiori responsabili delle condizioni igieniche della casetta.

Rudy Zerbi contro gli allievi: "Penso solo alla figura di m**** che avete fatto"

Il professore è stato categorico con gli allievi: non gli è dispiaciuto per nulla vederli così accampati nella sala relax, perché per lui hanno dimostrato una grande mancanza di rispetto non soltanto verso la scuola di Amici, ma anche verso chi ci lavora, come le addette alle pulizie, tra le prime a lamentarsi della situazione. Secondo Zerbi, i ragazzi hanno la tendenza a discriminare la scuola quando le cose non vanno bene: "improvvisamente diventate registi, autori del programma, io vi sento. Ascolto le c***** che dite, quando le cose non vi vanno bene."

Poi si è rivolto a Tommy Dali e ha continuato con un tono sprezzante: "Tu hai già provato a sfondare fuori da Amici e non mi pare che il mondo della musica si sia ricordato di te. Forse, dovresti dimostrare maggior rispetto a questo luogo". Il cantante ha ammesso che a volte ha sbagliato, ma che lui non vuole rinunciare a questa opportunità. Gli allievi si sono scusati, ma il professore non ne ha voluto sapere:

"A me non interessa se arrivate primi nelle gare. Io penso alla figura di m****, e lo ripeto, m****, m**** perché qui davanti ho tutta la mia squadra e mi vergogno di voi."

Rudy Zerbi ha poi chiesto a Tommy Dali perché aveva accettato di andare in sfida, per gloria personale? Per farsi inondare dagli applausi? Il cantante nega fermamente, non è quel tipo di persona, non lo fa per le attenzioni, ma perché voleva evitare di far subire a tutti il provvedimento disciplinare proposto dal coach. Zerbi continua a non fidarsi di loro e ha ammesso che spera che anche i suoi colleghi si mostreranno severi, perché una situazione del genere non può ricapitare.

Infine, arriva la sentenza definitiva: per la sua squadra, quindi, Aaron, Piccolo G. e Tommy Dali, non deciderà per l'eliminazione. Dato che lo hanno deluso moltissimo e li ha visti sempre troppo interessati ai fan sui social e alla loro immagine pubblica, più che a crescere davvero nella scuola, ai ragazzi sarà sequestrato il cellulare per un mese.

Un provvedimento che lascia a bocca aperta i tre allievi, ma a cui non possono sottrarsi.

