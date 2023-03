Amici 22, Maria De Filippi provata in puntata: ecco il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Gossip TV

Ieri, domenica 12 marzo, è andata in onda la prima puntata di Amici registrata dopo la morte di Maurizio Costanzo e la conduttrice Maria De Filippi è apparsa visibilmente provata. Ecco cosa è successo.

Ieri, domenica 12 marzo, è andato in onda l'ultimo appuntamento del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Da sabato 18 marzo su Canale 5 andrà in onda il Serale. Quella di ieri è stata anche la prima puntata registrata dopo la morte di Maurizio Costanzo, marito della conduttrice e padrona di casa, che per la prima volta è tornata a lavorare e mostrarsi al suo pubblico.

Amici 22, Maria De Filippi provata dalla perdita di Costanzo, non sfugge la voce spezzata

Al suo ingresso in studio, Maria De Filippi è stata accolta da un'ovazione di applausi: il pubblico di Canale 5 ha voluto mostrarle il suo affetto e la sua vicinanza per il difficile momento che sta vivendo. Infatti, venerdì 24 febbraio, Maurizio Costanzo è venuto a mancare improvvisamente e la conduttrice e moglie del giornalista si è ritrovata a fare i conti con una perdita importante, qualcosa che l'ha davvero messa a dura prova e l'ha portata a stare lontana dalla tv per qualche settimana, il tempo necessario a metabolizzare, per quanto possibile, la disgrazia di cui è stata protagonista.

Ieri, perciò, è andata in onda la prima puntata in cui Maria De Filippi è tornata a lavorare e non è sfuggito ai più come la conduttrice fosse ancora visibilmente stanca e provata. La puntata andata in onda è stata registrata il 3 marzo, quindi, a una settimana dalla perdita di Costanzo: tutto il pubblico si è alzato in piedi al suo ingresso e l'ha accolta con un caloroso applauso. La conduttrice ha ringraziato e poi, con la voce rotta dal pianto e dall'emozione, ha commentato:

"Io inizierei a lavorare, come mi è stato insegnato"

Nonostante l'emozione, tuttavia, la conduttrice si è ripresa subito e ha proseguito con la puntata di Amici che avrebbe deciso il futuro degli allievi, tramite l'assegnazione delle maglie per il Serale.

Scopri le ultime news su Amici