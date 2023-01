Amici 22, Maddalena Svevi si avvicina a un altro allievo dopo Mattia Zenzola? La foto scatena le reazioni del web

Gossip TV

Ad Amici, la ballerina Maddalena Svevi faceva coppia con Mattia Zenzola. La loro relazione è naufragata prima di Natale e, ora, sembra che la ballerina possa essersi avvicinata a un altro allievo della scuola. Scopriamo di chi si tratta.

La scuola di Amici di Maria De Filippi è in pausa per queste feste natalizie e i consueti appuntamenti con il daytime e le puntate domenicali riprenderanno dall'8 gennaio. Nell'attesa di veder tornare i nostri allievi preferiti, possiamo, però, seguirli sui social, dove proprio in questi giorni è comparsa una foto che ha fatto impazzire il web con le più diverse teorie. Sembra, infatti, che Maddalena Svevi si sia avvicinata molto a un altro concorrente del talent di Canale 5.

Amici 22, nuovo amore per Maddalena Svevi?

La ballerina aveva fatto coppia con Mattia Zenzola fino a poco prima dell'inizio delle festività. I due si erano lasciati di comune accordo, anche se per Mattia la convivenza con l'ex non si stava rivelando semplice. Infatti, in un confronto con la conduttrice del talent Maria De Filippi, il ballerino aveva ammesso le sue difficoltà nel trovarsi davanti l'ex fidanzata tutti i giorni e non poter far nulla per tornare con lei.

La conduttrice gli aveva ricordato che, purtroppo, per le questioni di cuore, l'unico rimedio davvero efficace è il trascorrere del tempo. Maria aveva anche suggerito al ballerino di approfittare di queste feste per scambiarsi con Maddalena un regalo, un simbolo dell'affetto e rispetto che continuano a legarli. E, infatti, nello speciale della settimana scorsa, la produzione ha mandato in onda lo scambio di regali tra di loro.

Mentre sembra che per Mattia sia ancora difficile lasciar andare l'amore per la ballerina, quest'ultima potrebbe essersi avvicinata a un altro concorrente del talent: stiamo parlando del cantante Wax. In una foto pubblicata sul profilo Instagram, infatti, si possono notare i due allievi abbracciati, con Wax che le appoggia la testa sulla spalla e fa l'occhiolino.

Il web è impazzito a vederli insieme: c'è chi già parla di una storia d'amore, chi invece suggerisce che possa essere solo amicizia. Lo scopriremo sicuramente non appena riprenderanno gli appuntamenti, per ora i fan possono però sognare e fantasticare su questa nuova e ipotetica coppia.

