Amici 22, lo sfogo di NDG con Lorella Cuccarini durante il daytime

Nell'ultimo daytime di Amici, incalzato dalla sua insegnante Lorella Cuccarini, il cantante NDG ha rivelato il suo malessere. Ecco cosa ha detto.

L'ultimo daytime di Amici, il talent show di Maria De Filippi, ha visto protagonista il cantante NDG e la sua confessione-sfogo con l'insegnante Lorella Cuccarini. Incalzato da lei, NDG ha rivelato perché non riesce a dare il meglio di sé quando sale sul palco.

NDG:"Non sono felice"

Dopo averlo convocato per l'esame della riconferma della maglia, Lorella Cuccarini non ha potuto fare a meno di osservare l'atteggiamento mesto del suo pupillo.

NDG, infatti, è arrivato ultimo in classifica nella gara di canto per la seconda volta e questa batosta si è aggiunta ad altre che ha subito durante il programma, come lo scontro con Rudy Zerbi avvenuto pochi giorni fa.

In seguito al video in cui NDG si lamentava delle critiche ricevute dal professore e con la risposta di Zerbi di smetterla di essere ipocrita, l'allievo aveva perso l'entusiasmo con cui era entrato nella casetta e nella scuola di Amici. Anche Lorella Cuccarini lo ha sottolineato, dicendo:

"La mia sensazione è che alle volte tu scendi sul palco con la paura di non essere all'altezza e questo non può accadere. Devi crederci sempre, anche nelle cose che non piacciono a te. Niccolò sei bravo, sei giusto. Quando sali sul palco convinto, spacchi! Se non ci credi tu, né il pubblico né i giurati ci crederanno. Non ti vedo mai sorridere, quando cantano gli altri, fai il pazzo. Tutto quell'entusiasmo non lo dimostri"

NDG ha rivelato che la felicità non riesce a sentirla:

"Non mi sento né felice né leggero, è difficile esserlo sul palco con un brano che non sento mio"

La sua insegnante gli ha chiesto se dietro questa sensazione ci fossero altri problemi e NDG ha lasciato andare le sue emozioni, ammettendo:

"Mi mancano i miei e sto male perché sono arrivato di nuovo ultimo. Prima pensavo di stare decollando, di prendere la giusta via, ora, mi sembra di averla persa"

Lorella Cuccarini gli ha però detto che non è cosi e che deve spingere sull'accelleratore, perché il suo posto è nella scuola e lo deve dimostrare. Incoraggiato dalle parole della sua insegnante, NDG ha eseguito alla perfezione il brano per la riconferma della maglia, I see fire di Ed Sheeran e ha promesso alla Cuccarini che avrebbe fatto del suo meglio per le prossime puntate:

"Nella prossima puntata non mi tirerò indietro"

