Amixci 22, Rudy Zerbi smaschera NDG con un video dopo gli insulti dell'allievo

Nella scuola di Amici 22 non si placano i litigi: questa volta è il turno di Rudy Zerbi e del cantante NDG. I due si sono scontrati a causa degli insulti del cantante rivolti al coach.

Queste ultime settimane sono state foriere di liti e screzi nella scuola di Amici 22, il talent show di Maria De Filippi in onda tutti i pomeriggi su Canale5. I protagonisti della lite, in questo caso, sono Rudy Zerbi e l'allievo NDG.

Amici: un video sbugiarda NDG e i suoi insulti verso Rudy Zerbi

Prima era toccato a Wax, con cui il coach Rudy Zerbi aveva avuto un duro confronto. Ora, invece, sembra che sia il turno di NDG di essere sbugiardato durante il daytime di Amici.

Tutto era iniziato durante la puntata di domenica 23, quando Zerbi aveva dato ragione all'ospite della puntata, Nek, nel giudicare poco incisiva la performance di NDG nella gara delle cover. In quell'occasione, il cantante aveva apprezzato le critiche costruttive del professore e lo aveva ringraziato pubblicamente.

Peccato, però, che in fondo non dovesse essere così sereno visto quello che è successo nel daytime di martedì 25 ottobre, quando Zerbi si è collegato con la casetta e ha ricordato a tutti gli allievi le belle parole rivoltegli da NDG. A questa reminescenza è poi seguita una scioccante scoperta.

Il professore ha chiesto che venisse mandato in onda un fuori onda in cui NDG non pensava di essere ripreso e in cui aveva detto ciò che davvero pensava del giudizio di Rudy Zerbi:

" Sono inc****** nero. Quando faccio bene, Rudy non dice mai nulla. Oggi ha parlato , ma v********o"

NDG ha provato a giustificarsi dicendo che in quel momento era nervoso e non pensava davvero quelle cose. Ma il professore e coach non sembrava per niente convinto e lo ha duramente ripreso con un secco:

" Basta ipocrisia, tanto la verità viene sempre fuori"

