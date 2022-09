Amici 22: le ultime indiscrezioni sul ritorno di Mattia Zenzola nella scuola

Gossip TV

Al via il 18 settembre su Canale 5 la nuova edizione di Amici.

Cresce l'attesa per la prima puntata della ventiduesima edizione di Amici, che andrà in onda il prossimo 18 settembre 2022 su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni ritroveremo tra gli aspiranti allievi della scuola anche il ballerino di latino Mattia Zenzola.

Il ritorno di Mattia Zenzola ad Amici

Manca davvero poco al debutto della nuova edizione di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi. Ma chi saranno i nuovi protagonisti del programma? Sicuramente ritroveremo Mattia Zenzola, il ballerino di latino ed ex allievo di Raimondo Todaro che, l'anno scorso, a causa di un grave infortunio era stato costretto ad abbandonare la scuola a un passo dalla finale.

Stando a quanto rivelato da Amici news, rivedremo Mattia nella prima puntata del pomeridiano di Amici 22:

Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici22 come aspirante allievo della nuova edizione. La sua partenza dovrebbe essere prevista per domani 5 settembre come dichiara una fan su Twitter, in modo tale da affrontare la quarantena.

Mattia, però, non sarebbe l'unico ritorno ad Amici. Maria De Filippi avrebbe infatti contattato due ex allievi della passata edizione del programma, ovvero LDA e Nunzio Stancampiano. Cosa faranno? Si ipotizza che potrebbero figurare come motivatori dei nuovi allievi della scuola. Sarà davvero così? Per saperne di più non ci resta che attendere la prima puntata del talent show.

