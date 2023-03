Amici 22: le prime dichiarazioni sui social di Piccolo G dopo l'eliminazione dal Serale

Gossip TV

Piccolo G sui social dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 22: "Crescita interiore di persona e di cantante".

La seconda puntata del Serale di Amici 22 ha visto l'eliminazione di Piccolo G e del ballerino Gianmarco Petrelli. A poche ore dalla sua uscita di scena, l'ex allievo di Rudy Zerbi è tornato sui social per fare un bilancio del suo intenso percorso nella famosa scuola di Canale 5 e ringraziare tutti per l'affetto ricevuto.

Piccolo G fuori dal Serale di Amici: le prime parole sui social

Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 25 marzo 2023 su Canale 5, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno perso due componenti della loro squadra: Piccolo G e Gianmarco Petrelli. Proprio il giovane cantante è tornato sui social per fare parlare della sua esperienza nella scuola e ringraziare tutti per il sostegno ricevuto in questi mesi:

A posteriori sento di poter dire che la mia esperienza ad Amici e la mia crescita interiore, di persona e di cantante, è stata accompagnata passo dopo passo dalla crescente compartecipazione emotiva e anche essa interiore di chi in questi mesi mi ha visto e ascoltato da casa. Compartecipazione espressa o non espressa. Sarebbe limitativo ringraziarvi tutti, io vi dichiaro tutta la mia più profonda riconoscenza. A presto.

Con l'eliminazione di Megan Ria, NDG, Piccolo G e Gianmarco Petrelli, i ragazzi ancora in gara al Serale di Amici 22 sono: Aaron, Isobel, Ramon, Wax, Federica Andreani, Mattia Zenzola, Alessio Cavaliere, Cricca, Angelina Mango, Samu e Maddalena.

