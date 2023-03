Amici 22, scatta il bacio tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: come ha reagito Giorgia?

Gossip TV

Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici, si sono esibiti anche Emanuel Lo e Lorella Cuccarini con una sensuale coreografia che si è conclusa con un bacio. Come avrà reagito Giorgia, compagna del ballerino? Vediamo insieme cosa è successo.

Ieri sera, sabato 25 marzo, è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici e oltre alle sfide degli allievi abbiamo assistito a quelle dei professori: i tre team - Arisa e Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Emanuel Lo e Lorella Cuccarini - si sono sfidati in un'esibizione di canto e ballo che ha divertito, emozionato e commosso il pubblico. Mentre Celentano e Zerbi hanno strappato una risata con l'esibizione di Furia cavallo del Wst, dove Zerbi ha interpretato il cavallo, a colpire sono stati Arisa e Raimondo Todaro (vincitori della sfida) con una performance sulle note di Guarda che luna. Ma la vera sorpresa è stata l'esibizione, decisamente infuocata, di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Amici 22, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si baciano, ecco la reazione di Giorgia

Ballando sulle note di Brivido felino, la coppia di ballerini e prof ha dato prova di una bravura e complicità senza eguali, culminata con un vero bacio tra loro che ha scatenato un tripudio di applausi e i commenti divertiti dei colleghi e della conduttrice del talent di Canale 5. Infatti, Maria De Filippi ha commentato scherzosa, rivolta a Emanuel Lo:

"Di Lorella mi fido, so che suo marito sta tranquillo, ma tua moglie Giorgia cosa dice?"

Il ballerino ha risposto in maniera altrettanto divertita che Giorgia era stata avvisata e..."Le ho detto che mi hai costretto tu, Maria!", provocando la risata della conduttrice e del pubblico. Ma il ballerino ha rassicurato il pubblico dicendo che Giorgia è abituata, dato che spesso il compagno si ritrova in queste situazioni per esigenze di coreografia. In realtà, un'anticipazione di quello che avremmo visto in puntata è stato rivelato da uno scambio di tweet tra Lorella Cuccarini e Giorgia, nel quale la prima avvisava la collega che dopo l'esibizione l'avrebbe chiamata. Giorgia aveva risposto con un ironico:

"Mi devo preoccupare?"

Nel giorno del compleanno di Mina, abbiamo voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di Brivido Felino🔥

Per la cronaca, tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti 😂@AmiciUfficiale #amici22 pic.twitter.com/Q9Ng77wcNv — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) March 25, 2023

A dimostrazione che ne era già a conoscenza e che non avrebbe di certo avuto niente da ridire. Sulla sua relazione con Emanuel Lo, infatti, Giorgia ha raccontato spesso che nonostante la differenza d'età e il mestiere di ballerino del compagno, particolarmente prestante, lei non ha mai avuto dubbi o motivo di dubitare di lui e che oltre a essere un compagno meraviglioso è anche un ottimo padre.

