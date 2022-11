Amici 22, le anticipazioni di domenica 20 novembre: due eliminazioni nella scuola

Gossip TV

Oggi, giovedì 17 novembre 2022, si è registrata la nona puntata della ventiduesima edizione di Amici che andrà in onda domenica 20 novembre prossimo alle ore 14 su Canale 5.

Amici 22: le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv

Secondo la pagina di SuperGuidaTv quella di domenica 20 novembre prossimo sarà una puntata ricca di avvenimenti. Due allievi saranno costretti a lasciare la scuola, ci saranno nuovi ospiti e gare emozionanti.

Un annuncio importante riguarda la messa in onda della puntata: la nona puntata di Amici andrà in onda dalle 14 alle 16 e non fino alle 16.30.

Ospiti in studio sarà Fabrizio Moro per presentare Senza di te, in uscita venerdì. A giudicare la gara di canto Dardust, mentre per quella di ballo avremo Garrison Rochelle ed Eleonora Abbagnato.

La classifica del canto vedrà ultimi Cricca, Niveo e Ascanio. In particolare, quest'ultimo sarà mandato in sfida contro una cantante, Angelina, mentre la proposta di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi di mettere in sfida immediata chi sta nelle ultime posizioni è stata rifiutata. Di seguito, vi lasciamo la classifica della gara di canto:

Tommy 10

Wax 9,5 che ha cantato C’est la vie

Federica 9 che ha cantato Running up that hill

NDG 8 + ha cantato Ily di Thasup e Coez

Piccolo G. 8, ha cantato Pesto

Aaron 8 –

Cricca 7 –

Niveo 6.5 ha cantato Scrivile scemo

Ascanio 6 –

Dardust ha assegnato un compito ai cantanti e tornerà tra un mese per vedere come si sono comportati. Il giudice della gara cover ha lasciato dei beat e ha dato a tutti la possibilità di scrivere e comporre qualcosa che permettesse loro di esprimere la massima creatività. Quando tornerà, deciderà se e cosa produrre. L'unico a non prendere parte alla gara è stato Piccolo G. che ha cantato Volevo un gatto nero come desiderava Arisa e ha superato così il compito.

Per la gara di ballo, invece, giudicata da Eleonora Abbagnato e Garrison Rochelle, gli allievi si sono esibiti con una coreografia corale, eccetto Rita, infortunata durante le prove.

La coreografia è stata realizzata da Mind of Sam ovvero Samuele Barbetta sulle note di Cielo dammi la luna di Sangiovanni. Questa è la classifica della gara di ballo:

Mattia 8-, ha eseguito un passo a due con Francesca e lo hanno dimostrato proprio Francesca e Umberto

Maddalena ha eseguito sui tacchi un compito della Celentano che ha dimostrato Simone Nolasco e ha poi preso parte alla gara prendendo un ottimo voto: 8 ++. Da segnalare che la ragazza ha avuto anche i complimenti dalla Celentano per l’outfit. Le ha anche detto che può fare molto di più, ma il compito è stato superato.

Ramon 8- –

Gianmarco 7+

Samu 7- (Piccolo Gossip – Samu ha fatto una improvvisazione per Elena dopo un filmato in cui lui diceva cose carine sulla professionista)

Megan 6.5, a dimostrare è stata Giulia Stabile

Rita 6++, ha ballato un tango con Umberto

Claudia 6++

Ludovica 6++

Samuel 6- ha ballato Falene

Dopo diverse settimane in cui nessuno degli allievi veniva eliminato, abbiamo ben due eliminazioni: si tratta del cantante Ascanio e della ballerina Claudia.

Ascanio va in sfida e perde contro una cantante, Angelina. A giudicare la sfida è stato Carlo di Francesco, giudice ed ex prof che ha preferito Angelina ad Ascanio e quest’ultimo ha quindi dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione- a telecamere spente – Ascanio ha parlato a lungo con Rudy Zerbi e si sono abbracciati a lungo.

Claudia è stata messa in sfida immediata da Emanuel Lo e Alessandra Celentano. La ragazza si è scontrata con Isobel, una ragazza australiana. Giudice della sfida è stata Francesca Bernardini.

