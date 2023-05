Amici 22: la rivelazione di Arisa su Rudy Zerbi e Maria De Filippi

Gossip TV

Arisa prima della finale di Amici 22: "Distinguendo il personaggio dalla persona Rudy è molto carino".

Arisa è una delle protagoniste più amate di Amici. Intervistata dal settimanale Chi, la professoressa di canto del talent show di Canale 5 ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola e parlato del rapporto che la lega a Rudy Zerbi e alla conduttrice Maria De Filippi.

Arisa a ruota libera su Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e Maria De Filippi

La ventiduesima edizione di Amici sta per giungere al termine. A pochi giorni dalla finale, che andrà in onda domenica 14 maggio 2023 su Canale 5, Arisa ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui ha parlato del suo ritorno nel talent show ed elogiato la conduttrice Maria De Filippi:

Sì ed è proprio un ritorno a casa, c’è tanta musica, ci sono tanti nuovi sogni che, attraverso questi ragazzi, vivo anche io. E poi, distinguendo il personaggio dalla persona, posso dirle che Rudy Zerbi è molto carino, Raimondo Todaro è disponibile, paziente, elegante… Maria De Filippiè una rockstar, come ce ne sono poche qui da noi. È un fascio di luce, intelligenza viva, una grande condottiera, una guerriera e, a volte, una domatrice di leoni. Mette insieme dei caratteri che solo lei ci riesce, è unica.

Leggi anche Alessandra Celentano sorprende sul finalista di Amici 22

A proposito della sua carriera musicale, Arisa ha parlato di una possibile partecipazione al Festival di Sanremo:

Ho vinto Sanremo due volte, ma voglio vincerlo ancora. Per il resto non sono un animale sociale e socievole: al di là della bravura, sono una che vuole andare per la sua strada, non assecondare gli altri [...] Ora sto lavorando tanto su nuovi brani: bisogna pensare che quello che fai è lo specchio di quello che sei, tutte le volte che mi sono lasciata convincere, che ho lasciato decidere gli altri, poi non ero soddisfatta.

Scopri le ultime news su Amici.