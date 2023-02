Amici 22, la produzione spoilera per errore l'eliminazione di un allievo? Ecco il dettaglio che hanno notato i fan

Gossip TV

La produzione di Amici di Maria De Filippi potrebbe aver per sbaglio rivelato l'eliminazione di uno degli allievi? Vediamo insieme cosa hanno notato i fan.

Nel daytime di ieri di Amici è andato in onda un confronto tra due professori e un cantante e, inavvertitamente, la produzione potrebbe aver spoilerato l'eliminazione proprio di quest'ultimo.

Amici 22, chi è l'allievo che lascerà la scuola?

Dopo la puntata di domenica 12 febbraio, Rudy Zerbi ha chiesto a Jore di raggiungerlo nello studio per un compito a sorpresa da parte di Lorella Cuccarini. La coach di canto, infatti, ha voluto ascoltare l'allievo esibirsi senza autotune su una delle canzoni del suo artista preferito, Lucio Battisti. L'esibizione, tuttavia, è stata carente - a detta della professoressa - sul lato dell'interpretazione, dato che Jore è parso molto scolastico nella sua esibizione. Il cantante ha ammesso di sentirsi bloccato, ma di non sapere il perché. Di queste sensazioni l'allievo si era sfogato con i compagni in casetta:

"In questo momento non riesco neppure a capire come mi sento. Boh, non mi sento neanche di dire "voglio rimanere". Cioè se va così, va così. Questo mi mette ancora più pressione e non so se mi può aiutare."

Anche Zerbi gli ha consigliato di cercare di capire al più presto cosa fare: "Vedo un sacco vuoto sulla sedia. Ci sono dei momenti in cui sei troppo razionale, devi lasciar andare le emozioni. Posso solo dirti, fa' qualcosa, ora!". Con questi consigli, Jore è tornato in casetta, ma il suo destino potrebbe essere già segnato.

Infatti, i fan del programma - come riportato da Isa e Chia - hanno visto sulla profilo ufficiale di Amici che ci sarà una gara di creatività su TikTok e a vincere sarà il video con il numero più alto di visualizzazioni. I fan hanno però notato che tra i video degli allievi mancava proprio quello di Jore! Che la produzione abbia, quindi, per sbaglio già rivelato che uscirà? Lo scopriremo dalle prossime anticipazioni o direttamente nella puntata di domenica 19 febbraio.

